Четвертая атака за четыре дня - россияне повредили активы "Нафтогаза" на Сумщине
Киев • УНН
Вражеские беспилотники повредили производственные мощности группы "Нафтогаз" на Сумщине и вызвали пожар. Пострадавших нет, продолжается ликвидация последствий.
российские войска четвертый день подряд атакуют дронами предприятия группы "Нафтогаз". За прошедшие сутки под ударом оказались производственные активы в Сумской области, сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий, передает УНН.
По его словам, беспилотники противника повредили производственные мощности и стали причиной пожара. Однако обошлось без пострадавших.
К счастью, обошлось без пострадавших. Благодаря слаженным действиям работников Нафтогаза и подразделений ГСЧС, пожар удалось оперативно ликвидировать
Он уточнил, что сейчас специалисты оценивают масштабы повреждений и ликвидируют последствия атаки.
28 марта противник ударил дронами по трем предприятиям "Нафтогаза", в результате чего погиб 55-летний работник. Работу оборудования остановили для ликвидации последствий.