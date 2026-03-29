Четвертая атака за четыре дня - россияне повредили активы "Нафтогаза" на Сумщине

российские войска четвертый день подряд атакуют дронами предприятия группы "Нафтогаз". За прошедшие сутки под ударом оказались производственные активы в Сумской области, сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий, передает УНН.

По его словам, беспилотники противника повредили производственные мощности и стали причиной пожара. Однако обошлось без пострадавших.

К счастью, обошлось без пострадавших. Благодаря слаженным действиям работников Нафтогаза и подразделений ГСЧС, пожар удалось оперативно ликвидировать - отметил Корецкий.

Он уточнил, что сейчас специалисты оценивают масштабы повреждений и ликвидируют последствия атаки.

28 марта противник ударил дронами по трем предприятиям "Нафтогаза", в результате чего погиб 55-летний работник. Работу оборудования остановили для ликвидации последствий.