Из-за невыполнения контракта ГОТ полностью отказался от услуг еще одного поставщика продуктов питания для ВСУ

Из-за невыполнения контрактных обязательств "Государственный оператор тыла" отказался от услуг ООО "Твой хлеб". Объемы поставок, которые были предусмотрены договором, полностью перераспределены на другие компании. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГОТ.

В частности, для выполнения заказов по Тернопольской, Черниговской и Хмельницкой областях по результатам сбора коммерческих предложений был законтрактован ООО "Мит ПРОМ".

Актуальное распределение областей по поставщикам сейчас выглядит следующим образом:

- ООО "Фудгранд" - Полтавская, Сумская области

- ООО "Юг Прод Торг" - Николаевская, Херсонская, Кировоградская, Черкасская, Запорожская области

- ООО "Контракт Продрезерв 5" - Донецкая, Днепропетровская, Киевская области и г. Киев

- ООО "Буский консервный завод" - Волынская, Ровенская, Житомирская, Одесская

- ООО "Отырка мясопродукт" - Винницкая, Харьковская область

- ООО "Аделин" - Львовская область

- ООО "Мит Пром" - Тернопольская, Хмельницкая и Черниговская области

- ООО "Торговая компания "Агропродпром-сервис"" - Закарпатская, Ивано-Франковская, Черновицкая области.

В ГОТ добавили, что сейчас 15 воинских частей, в которые до вчерашнего продукты должно было завозить ООО "Твой Хлеб", определены приоритетными к поставке.

Дополнительно

В конце марта начались поставки продуктов для ВСУ по первым контрактам, которые были заключены "Государственным оператором тыла" - за первую неделю в воинские части по всей Украине направились 300 грузовиков.

Впоследствии ДОТ отказался от услуг одного из поставщиков продуктов питания для ВСУ по новым контрактам из-за неудовлетворительного выполнения взятых на себя обязательств. Речь идет о "Черкасском мясокомбинате", который за первую неделю завез в воинские части лишь 25% от необходимого объема продуктов. Области, в которых зафиксирован низкий уровень выполнения заказов были распределены между другими поставщиками.

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