Из-за невыполнения контракта ГОТ полностью отказался от услуг еще одного поставщика продуктов питания для ВСУ

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Из-за невыполнения договорных обязательств "Государственный оператор тыла" отказался от услуг ООО "Твой хлеб" и перераспределил объемы поставок в пользу других компаний для доставки продовольствия Вооруженным Силам.
Воздушные силы предупредили о ракете в направлении Днепра
Ракета направлялась к Днепру, что вызвало воздушную тревогу в Киеве и нескольких регионах Украины, согласно предупреждениям Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.
Харьковскую телебашню, вероятно, можно будет восстановить после завершения войны - чиновник ОГА
Харьковская телебашня, по словам представителя ОВА Ивана Сокола, может быть восстановлена, вероятно, только после окончания боевых действий.
Демченко: через разблокированный пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск" наблюдается нормальных движение в обоих направлениях, в очередях 250 грузовиков
Через разблокированный пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск" наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях. В очереди стоят 250 грузовиков. В то же время польские фермеры блокируют пункт пропуска "Рава-Русская", где в очереди стоят около 350 грузовиков.
Украина обсудила с Турцией Формулу мира и ситуацию с безопасностью в Черноморском регионе
Первый заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Сибига встретился с послом Турции, чтобы обсудить двустороннюю деятельность, Формулу мира президента Зеленского, подготовку к Глобальному саммиту мира и ситуацию с безопасностью в Черноморском регионе.
"Storm Shadow и прочее действительно нужно Украине на поле боя": Зеленский переговорил с Сунаком о пакете помощи
Президент Зеленский объявил о крупнейшем пакете оборонной поддержки Украины со стороны Великобритании, включающем ракеты Storm Shadow, бронетехнику, катера и боеприпасы, которые, по его словам, имеют решающее значение для нужд Украины на поле боя.
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В Днепровском районе утром украинские защитники сбили российский разведывательный беспилотник "Орлан-10".
В Харькове на Пасху закроют вход на городские кладбища
В Харькове на Пасху, 5 апреля, вход на городские кладбища и мемориальные комплексы будет закрыт для защиты от непредсказуемых вражеских атак на фоне усиления ракетных обстрелов и ударов беспилотников по инфраструктуре города.
Кулеба поручил принять меры в отношении мужчин мобилизационного возраста за границей: "Это будет честно"
Глава МИД Украины поручил принять меры по получению консульских услуг мужчинами мобилизационного возраста за границей.
Цена на биткоин не претерпела значительных изменений, несмотря на халвинг
Цены на биткоин остались практически неизменными после события халвинга, с незначительными колебаниями, на фоне того, как отток капитала из инвестиционных продуктов продолжался на фоне неопределенности в отношении процентных ставок.