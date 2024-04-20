ДОТ нашел трех новых поставщиков продуктов питания для ВСУ: заменят фирмы, которые не выполняли контракты

"Государственный оператор тыла" заключил договоры с тремя новыми компаниями на поставку продуктов питания для Вооруженных сил Украины. Они заменят фирмы, которые не справились с доставкой продуктов в воинские части. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ДОТ.

Отмечается, что в течение двух первых недель обеспечения ВСУ питанием было зафиксировано невыполнение в полном объеме поставок от двух поставщиков: ООО "Твой Хлеб" и ООО "Черкасский мясокомбинат"

Поэтому Государственным оператором тыла по результатам сбора коммерческих предложений заключаются договоры с тремя новыми поставщиками: ООО "Аделин", ООО "Ахтырка мясопродукт" и ООО "Торговая компания "Агропродпром-сервис". На ранее законтрактованных поставщиков также распределены дополнительные области. В частности:

ООО "Аделин" отныне принимает заявки по Львовской области. У них опыт поставки продуктов в Национальную гвардию Украины;

ООО "Ахтырка мясопродукт" будет обеспечивать поставки в Винницкой области. Ранее осуществляли поставки в Госпогранслужбу и Министерство обороны Украины;



Ивано-Франковская, Закарпатская, Черновицкая области перераспределены на ООО "Торговая компания "Агропродпром-сервис", которое ранее поставляло питание в Минобороны.



ООО "Контракт Продрезерв 5" выполняет поставки для подразделений в Донецкой, Днепропетровской, Киевской областях и г. Киеве.



ДОТ может отказаться от услуг еще одного поставщика продуктов питания для ВСУ: детали

В ДОТ добавили, что ООО "Фудгранд" дополнительно к предыдущим обязательствам включилось в обслуживание Харьковской и Черниговской областей, ООО "Буский консервный завод" дополнительно обслуживает Житомирскую область, а ООО "Юг Прод Торг" дополнительно Запорожскую, Черкасскую, Кировоградскую области.

Напомнили, что согласно условиям договоров тем поставщикам, которые не выполнили условия контрактов, будет начислена пеня и штрафы.

Дополнительно

В конце марта начались поставки продуктов для ВСУ по первым контрактам, которые были заключены "Государственным оператором тыла" - за первую неделю в воинские части по всей Украине направились 300 грузовиков.

Впоследствии ДОТ отказался от услуг одного из поставщиков продуктов питания для ВСУ по новым контрактам из-за неудовлетворительного выполнения взятых на себя обязательств. Речь идет о "Черкасском мясокомбинате", который за первую неделю завез в воинские части лишь 25% от необходимого объема продуктов. Области, в которых зафиксирован низкий уровень выполнения заказов были распределены между другими поставщиками.

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