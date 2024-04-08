ДОТ может отказаться от услуг еще одного поставщика продуктов питания для ВСУ: детали

"Государственный оператор тыла" может отказаться от услуг еще одной компании, которая поставляет продукты питания для ВСУ по новым контрактам, если в установленные сроки она не выполнит взятые на себя обязательства. Об этом сообщил директор по управлению поставками ДОТ Аким Коваленко в эксклюзивном комментарии УНН.

По его словам в одну из областей, которая была закреплена с этим поставщиком продукты уже будут завозить другие компании.

Относительно поставщика "Твой хлеб". Заказы по Черниговской области будут направляться на "Фуд Гранд". Цена за комплект - 104,94 грн. Относительно других областей - ему был установлен конечный срок для выполнения своих обязательств не менее чем на 95% по объему, по ассортименту. Если в этот срок он не уложится, то так же его области будут перераспределены на других поставщиков - отметил Яким Коваленко.

Он добавил, что за просрочку обязательств со стороны поставщиков будут применяться пеня и штрафы, предусмотренные контрактами. В случае выявления срывов поставок у любого из поставщиков, его области так же могут быть направлены на других.

Напомним

"Государственный оператор тыла" отказался от услуг одного из поставщиков продуктов питания для ВСУ по новым контрактам из-за неудовлетворительного выполнения взятых на себя обязательств. Речь идет о "Черкасском мясокомбинате", который за первую неделю завез в воинские части только 25% от необходимого объема продуктов области, в которых зафиксирован низкий уровень выполнения заказов, распределенные между другими поставщиками:

- Харьковская, Черниговская области - заказы будут направляться на "Фуд Гранд". Цена за комплект - 118,38 грн и 104,94 грн соответственно;

- Запорожская, Кировоградская и Черкасская области - заказы будут направляться на "Юг Прод Торг". Цена за комплект - 119,7 грн;

- Донецкая, Днепропетровская области. В рамках переговорной процедуры выявлена готовность компании "Контракт Продрезерв 5" немедленно выполнять поставки. Заключен соответствующий договор. Отгрузки начинаются сегодня. Цена за комплект - 118,02 грн.

По информации ДОТ, по состоянию на 5 апреля статус выполнения отгрузок на воинские части от полученных заявок за первую неделю составляет:

- "Буский консервный завод" - более 90% поставлено;

- "Юг Прод Торг" - более 90% поставлено;

- "Фуд Гранд" - более 90% поставлено;

- "Твой хлеб" - 50% поставлено;

- "Черкасский мясокомбинат" (ЧМК) - 25% поставлено.

Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам