Италия отправляет в Украину отопительное оборудование для пострадавших регионов - Буданов

$43.180.08
50.320.20
ukenru
18 января, 11:31 • 12688 просмотра
Морозы и похолодания в Украине: какой погоды ждать дальше
Эксклюзив
18 января, 10:58 • 19861 просмотра
Одна из самых интересных и нестандартных недель всего года: астрологический прогноз на 18-25 января
18 января, 08:25 • 19380 просмотра
Европейские страны начали борьбу с российским "теневым флотом" - ISW
17 января, 12:49 • 47217 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ПВО и склада дронов врага на оккупированных территориях
17 января, 12:29 • 76677 просмотра
Новые правила комендантского часа: правоохранители по пунктам объяснили, как это работает
17 января, 09:19 • 39983 просмотра
Буданов, Умеров и Арахамия прибыли в США: что в повестке дня
17 января, 00:18 • 50025 просмотра
МАГАТЭ добилось локального прекращения огня между РФ и Украиной для ремонта линий ЗАЭС
16 января, 18:27 • 55405 просмотра
Есть информация от разведки, что россияне готовятся к новым массированным ударам - Зеленский
16 января, 18:20 • 45096 просмотра
Команды Украины и США завтра проведут переговоры в Майами: что на повестке дня
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 72810 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Споры между союзниками играют на пользу рф и Китая: Каллас отреагировала на таможенные угрозы Трампа18 января, 07:45 • 9614 просмотра
Послы ЕС соберутся на экстренное заседание на фоне заявлений Трампа о введении пошлин - Reuters18 января, 08:29 • 18091 просмотра
россия за эту неделю применила против Украины более 1300 ударных дронов и почти 30 ракет - ЗеленскийVideo18 января, 09:21 • 5422 просмотра
Украинские энергетики начали ремонт линии электропередач в районе ЗАЭС - МАГАТЭPhoto18 января, 10:13 • 13724 просмотра
Ситуация в Гренландии: британский журналист Пирс Морган предлагает "выкупить обратно" Америку в ответ на пошлины Трампа18 января, 10:38 • 9686 просмотра
публикации
Всемирный день пиццы: как простое блюдо стало мировой легендой17 января, 08:55 • 36428 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 72810 просмотра
Шоу в ВАКС: шутки, критика, эмоции и залог для ТимошенкоPhoto16 января, 16:00 • 42618 просмотра
Красный цвет, запреты и мифическое чудовище: что на самом деле означает Китайский Новый год, как и когда его праздновать15 января, 18:00 • 73851 просмотра
Дочь пациента, умершего в Odrex, назвала давлением на СМИ и попыткой стереть память иск скандальной клиники к УНН15 января, 10:29 • 102911 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Си Цзиньпин
Кайя Каллас
Денис Шмыгаль
Джорджия Мелони
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Гренландия
Германия
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Дженнифер Лоуренс заявила, что потеряла роль у Тарантино, потому что "была недостаточно хороша"18 января, 03:14 • 13473 просмотра
Макрон появился в солнцезащитных очках на встрече в Елисейском дворцеVideo17 января, 07:26 • 26346 просмотра
Мать ребенка Маска подает в суд на компанию xAI из-за порнографических дипфейков, созданных чат-ботом Grok17 января, 03:45 • 23541 просмотра
Кейт Миддлтон поразила фанатов, приехав за рулем на прием в Виндзорском замкеPhoto17 января, 00:47 • 21498 просмотра
Китайский Новый год: традиции и особенности празднованияPhoto16 января, 19:05 • 20884 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Бильд
Шахед-136

Италия отправляет в Украину отопительное оборудование для пострадавших регионов - Буданов

Киев • УНН

 • 324 просмотра

Италия предоставит Украине партию отопительного оборудования для регионов, пострадавших от российского террора. В страну поступят 78 промышленных бойлеров суммарной мощностью 116,5 МВт.

Италия отправляет в Украину отопительное оборудование для пострадавших регионов - Буданов

В ближайшие дни в Украину поступит партия отопительного оборудования из Италии для поддержки регионов, наиболее пострадавших от российского террора. В рамках первого этапа в Украину едут 78 промышленных бойлеров суммарной мощностью 116,5 МВт. Об этом сообщил Глава Офиса Президента Кирилл Буданов, передает УНН.

Продолжаем привлекать международную помощь для преодоления сложной ситуации в энергетике после масштабных российских обстрелов. В ближайшие дни в Украину поступит партия отопительного оборудования из Италии для поддержки регионов, наиболее пострадавших от российского террора. Это реализация договоренностей между Президентом Украины Владимиром Зеленским и Председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони

- сообщил Буданов.

Подробности

По его словам, в рамках первого этапа в Украину едут 78 промышленных бойлеров суммарной мощностью 116,5 МВт. Это оборудование необходимо в условиях постоянных атак на нашу инфраструктуру. Второй этап поддержки рассчитан на следующие полгода. В течение этого времени Украина получит еще более 300 бойлеров общей мощностью 806 МВт. Оборудование будет направлено в общины, которые сегодня больше всего страдают от вражеских обстрелов.

Благодарен Италии за помощь и всем нашим партнерам за солидарность и конкретные шаги для защиты украинцев

- резюмировал глава ОП.

Великобритания предоставит дополнительную поддержку энергетике Украины на более чем 1 млрд грн - МИД16.01.26, 15:58 • 3030 просмотров

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
Техника
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Отопление
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
благотворительность
Джорджия Мелони
Офис Президента Украины
Кирилл Буданов
Италия
Владимир Зеленский
Украина