Италия отправляет в Украину отопительное оборудование для пострадавших регионов - Буданов

Продолжаем привлекать международную помощь для преодоления сложной ситуации в энергетике после масштабных российских обстрелов. В ближайшие дни в Украину поступит партия отопительного оборудования из Италии для поддержки регионов, наиболее пострадавших от российского террора. Это реализация договоренностей между Президентом Украины Владимиром Зеленским и Председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони - сообщил Буданов.

По его словам, в рамках первого этапа в Украину едут 78 промышленных бойлеров суммарной мощностью 116,5 МВт. Это оборудование необходимо в условиях постоянных атак на нашу инфраструктуру. Второй этап поддержки рассчитан на следующие полгода. В течение этого времени Украина получит еще более 300 бойлеров общей мощностью 806 МВт. Оборудование будет направлено в общины, которые сегодня больше всего страдают от вражеских обстрелов.

Благодарен Италии за помощь и всем нашим партнерам за солидарность и конкретные шаги для защиты украинцев - резюмировал глава ОП.

