11:31 • 12405 перегляди
Морози і похолодання в Україні: якої погоди чекати надалі
Ексклюзив
18 січня, 10:58 • 19286 перегляди
Один із найцікавіших і найнестандартніших тижнів усього року: астрологічний прогноз на 18-25 січня
18 січня, 08:25 • 19029 перегляди
Європейські країни розпочали боротьбу з російським "тіньовим флотом" - ISW
17 січня, 12:49 • 46597 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ППО та складу дронів ворога на окупованих територіях
17 січня, 12:29 • 75780 перегляди
Нові правила комендантської години: правоохоронці по пунктах пояснили, як це працює
17 січня, 09:19 • 39753 перегляди
Буданов, Умєров та Арахамія прибули до США: що у порядку денному
17 січня, 00:18 • 49822 перегляди
МАГАТЕ домоглося локального припинення вогню між рф та Україною для ремонту ліній ЗАЕС
16 січня, 18:27 • 55244 перегляди
Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський
16 січня, 18:20 • 44963 перегляди
Команди України та США завтра проведуть переговори у Маямі: що на порядку денному
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 72481 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
Італія відправляє в Україну опалювальне обладнання для постраждалих регіонів - Буданов

Київ • УНН

 • 80 перегляди

Італія надасть Україні партію опалювального обладнання для регіонів, що постраждали від російського терору. До країни надійдуть 78 промислових бойлерів сумарною потужністю 116,5 МВт.

Найближчими днями до України надійде партія опалювального обладнання від Італії для підтримки регіонів, що найбільше постраждали від російського терору. У межах першого етапу до України їдуть 78 промислових бойлерів сумарною потужністю 116,5 МВт. Про це повідомив Глава Офісу Президента Кирило Буданов, передає УНН.

Продовжуємо залучати міжнародну допомогу для подолання складної ситуації в енергетиці після масштабних російських обстрілів. Найближчими днями до України надійде партія опалювального обладнання від Італії для підтримки регіонів, що найбільше постраждали від російського терору. Це реалізація домовленостей між Президентом України Володимиром Зеленським та Головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні 

- повідомив Буданов.

Деталі

За його словами, у межах першого етапу до України їдуть 78 промислових бойлерів сумарною потужністю 116,5 МВт. Це обладнання необхідне в умовах постійних атак на нашу інфраструктуру. Другий етап підтримки розрахований на наступні пів року. Протягом цього часу Україна отримає ще понад 300 бойлерів загальною потужністю 806 МВт. Обладнання буде спрямоване в громади, які сьогодні найбільше потерпають від ворожих обстрілів. 

Вдячний Італії за допомогу та усім нашим партнерам за солідарність та конкретні кроки для захисту українців 

- резюмував глава ОП.

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніПолітика
