Італія відправляє в Україну опалювальне обладнання для постраждалих регіонів - Буданов

Найближчими днями до України надійде партія опалювального обладнання від Італії для підтримки регіонів, що найбільше постраждали від російського терору. У межах першого етапу до України їдуть 78 промислових бойлерів сумарною потужністю 116,5 МВт. Про це повідомив Глава Офісу Президента Кирило Буданов, передає УНН.

Продовжуємо залучати міжнародну допомогу для подолання складної ситуації в енергетиці після масштабних російських обстрілів. Найближчими днями до України надійде партія опалювального обладнання від Італії для підтримки регіонів, що найбільше постраждали від російського терору. Це реалізація домовленостей між Президентом України Володимиром Зеленським та Головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні - повідомив Буданов.

Деталі

За його словами, у межах першого етапу до України їдуть 78 промислових бойлерів сумарною потужністю 116,5 МВт. Це обладнання необхідне в умовах постійних атак на нашу інфраструктуру. Другий етап підтримки розрахований на наступні пів року. Протягом цього часу Україна отримає ще понад 300 бойлерів загальною потужністю 806 МВт. Обладнання буде спрямоване в громади, які сьогодні найбільше потерпають від ворожих обстрілів.

Вдячний Італії за допомогу та усім нашим партнерам за солідарність та конкретні кроки для захисту українців - резюмував глава ОП.

