07:57
Графики отключений охватили 12 областей, рф атаковала энергетику в трех регионах
Графики отключений охватили 12 областей, рф атаковала энергетику в трех регионах

Киев • УНН

 • 2540 просмотра

Сегодня графики отключения электроэнергии действуют в 12 областях с 7:00 до 23:00 из-за атак рф, повлекших обесточивание в трех регионах. Потребление электроэнергии остается на высоком уровне, поэтому "Укрэнерго" призывает к экономному использованию электроприборов.

Графики отключений охватили 12 областей, рф атаковала энергетику в трех регионах

Графики отключения электроэнергии сегодня снова действуют в 12 областях Украины с 7 до 23 часов, есть обесточивания из-за атак рф в 3 регионах, потребление электроэнергии держится на высоком уровне, сообщили в НЭК "Укрэнерго" и Минэнерго в пятницу, пишет УНН.

Враг нанес удары по энергетическим объектам Днепропетровской, Кировоградской и Сумской областей

- сообщили в Минэнерго.

В результате очередных российских ударов по энергообъектам на утро есть обесточенные потребители в нескольких регионах. В частности – в Сумской, Запорожской и Днепропетровской областях. Также сложной остается ситуация на Черниговщине

- отметили в Укрэнерго.

Как указано, аварийно-восстановительные работы продолжаются во всех регионах, где есть поврежденные сети. И, как отмечается, энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное энергоснабжение для всех потребителей.

Из-за последствий предыдущих российских обстрелов, в частности - массированной ракетно-дроновой атаки на энергосистему 22 октября - сегодня с 07:00 до 23:00 в 12 регионах применяются графики почасовых отключений объемом от 1,5 до 2,5 очередей одновременно. Также в этот же период на всей территории Украины действуют графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса

- указали в Укрэнерго.

"Потребление электроэнергии держится на высоком уровне", - говорится в сообщении.

Как отмечается, сегодня на 6:00 оно было таким, как в это же время предыдущего дня. А 23 октября суточный максимум потребления был вечером - на 2,6% выше, чем максимум предыдущих суток. Из-за меньшего объема применения мер ограничения потребления в большинстве регионов Украины.

Сохраняется необходимость в экономном энергопотреблении. Если сейчас у вас есть электроэнергия – пожалуйста, максимально ограничьте пользование мощными электроприборами до 23:00

- подчеркнули в Укрэнерго.

Юлия Шрамко

