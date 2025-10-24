Графіки відключень охопили 12 областей, рф атакувала енергетику в трьох регіонах

Графіки відключення електроенергії сьогодні знову діють у 12 областях України з 7-ої до 23 години, є знеструмлення через атаки рф у 3 регіонах, споживання електроенергії тримається на високому рівні, повідомили у НЕК "Укренерго" та Міненерго у п'ятницю, пише УНН.

Внаслідок чергових російських ударів по енергооб’єктах на ранок є знеструмлені споживачі у кількох регіонах. Зокрема – у Сумській, Запорізькій та Дніпропетровській областях. Також складною залишається ситуація на Чернігівщині

Як вказано, аварійно-відновлювальні роботи тривають в усіх регіонах, де є пошкоджені мережі. І, як зазначається, енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити стабільне енергопостачання для всіх споживачів.

Через наслідки попередніх російських обстрілів, зокрема - масованої ракетно-дронової атаки на енергосистему 22 жовтня - сьогодні з 07:00 до 23:00 у 12 регіонах застосовуються графіки погодинних відключень обсягом від 1,5 до 2,5 черг одночасно. Також у цей же період на всій території України діють графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу

"Споживання електроенергії тримається на високому рівні", - ідеться у повідомленні.

Як зазначається, сьогодні на 6:00 воно було таким, як в цей же час попереднього дня. А 23 жовтня добовий максимум споживання був увечері - на 2,6% вищим, ніж максимум попередньої доби. Через менший обсяг застосування заходів обмеження споживання у більшості регіонів України.

Зберігається необхідність в ощадливому енергоспоживанні. Якщо зараз у вас є електроенергія – будь ласка, максимально обмежте користування потужними електроприладами до 23:00