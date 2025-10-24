$41.900.14
48.550.18
ukenru
07:57 • 3116 перегляди
Графіки відключень охопили 12 областей, рф атакувала енергетику в трьох регіонах
07:50 • 7854 перегляди
"Коаліція охочих" збирається в Лондоні для посилення тиску на рф та підтримки України: про що говоритимуть
07:11 • 6098 перегляди
Україна готується до погодних контрастів: дощі у суботу та потепління у неділю
Ексклюзив
06:00 • 15305 перегляди
Скандал у США через матча-лате: чи справді популярний напій провокує анемію
05:49 • 9484 перегляди
Трамп тисне на путіна і Зеленського для припинення війни - посол США при НАТО
24 жовтня, 00:17 • 12374 перегляди
ЄС переніс ухвалення рішення щодо фінансування України на грудень - Кошта
23 жовтня, 20:21 • 16961 перегляди
Лідери ЄС відклали рішення щодо заморожених російських активів для України
Ексклюзив
23 жовтня, 17:55 • 30886 перегляди
Екснардепку Кормишкіну затримали правоохоронці Молдови
23 жовтня, 17:35 • 29372 перегляди
У п'ятницю в низці регіонів України діятимуть відключення: скільки черг будуть без "світла"
Ексклюзив
23 жовтня, 14:19 • 29679 перегляди
Введення санкцій проти "роснефть" та "лукойл": експерт пояснив, як це вплине на світовий ринок нафти
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+12°
5м/с
86%
742мм
Популярнi новини
Комітет Сенату США схвалив законопроєкт про визнання росії спонсором тероризму23 жовтня, 22:49 • 13308 перегляди
Правоохоронці затримали 9 осіб, які продавали "трофейну" зброю в Україні: вилучили гранатомети й автоматиPhoto23 жовтня, 23:15 • 13720 перегляди
Українцям спростили підтвердження руйнування житла через Дію: нові правила24 жовтня, 00:39 • 10712 перегляди
Німеччина прагне убезпечити дочірні компанії "Роснефті" від санкцій США - Reuters24 жовтня, 01:38 • 13613 перегляди
"Він прокинувся з ножем біля горла": на репера P. Diddy скоїли замах у вʼязниці 02:49 • 14254 перегляди
Публікації
Скандал у США через матча-лате: чи справді популярний напій провокує анемію
Ексклюзив
06:00 • 15305 перегляди
Як здивувати гостей на Гелловін: п’ять рецептів для моторошно смачного вечораPhoto23 жовтня, 14:10 • 35936 перегляди
Фінансова діра в Державному біотехнологічному університеті: як корупційні схеми Кудряшова знищують один із провідних аграрних вишів України23 жовтня, 10:56 • 56394 перегляди
Компанія з “російським слідом” досі контролює ремонтну документацію українських вертольотів. Чому уряд не завершує розслідування щодо Більчука?23 жовтня, 10:10 • 49333 перегляди
Не літом єдиним: куди українці можуть поїхати у відпустку восени Photo
Ексклюзив
23 жовтня, 09:45 • 43302 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ліндсі Грем
Кір Стармер
Метте Фредеріксен
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Херсон
Кіровоградська область
Одеська область
Реклама
УНН Lite
У Кім Кардаш'ян діагностували аневризму головного мозкуPhoto07:30 • 3030 перегляди
"Не розганяйте зраду, де її нема": Анна Трінчер потрапила у скандал через російськомовну книгуPhotoVideo23 жовтня, 15:24 • 20280 перегляди
Кейт Бланшетт отримає премію "Icon Award" на фестивалі Camerimage: деталі23 жовтня, 13:31 • 24864 перегляди
Кім Кардаш’ян відсвяткувала 45-річчя у Лондоні у двох сміливих образах: фотоPhoto23 жовтня, 12:24 • 35063 перегляди
Джейкоб Елорді зробив натяк на сюжетну лінію третього сезону "Ейфорії": що сказавVideo22 жовтня, 13:53 • 43239 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Шахед-136
Опалення

Графіки відключень охопили 12 областей, рф атакувала енергетику в трьох регіонах

Київ • УНН

 • 3104 перегляди

Сьогодні графіки відключення електроенергії діють у 12 областях з 7:00 до 23:00 через атаки рф, що спричинили знеструмлення у трьох регіонах. Споживання електроенергії залишається на високому рівні, тому "Укренерго" закликає до ощадливого використання електроприладів.

Графіки відключень охопили 12 областей, рф атакувала енергетику в трьох регіонах

Графіки відключення електроенергії сьогодні знову діють у 12 областях України з 7-ої до 23 години, є знеструмлення через атаки рф у 3 регіонах, споживання електроенергії тримається на високому рівні, повідомили у НЕК "Укренерго" та Міненерго у п'ятницю, пише УНН.

Ворог завдав ударів по енергетичних об’єктах Дніпропетровської, Кіровоградської та Сумської областей

- повідомили в Міненерго.

Внаслідок чергових російських ударів по енергооб’єктах на ранок є знеструмлені споживачі у кількох регіонах. Зокрема – у Сумській, Запорізькій та Дніпропетровській областях. Також складною залишається ситуація на Чернігівщині

- зазначили в Укренерго.

Як вказано, аварійно-відновлювальні роботи тривають в усіх регіонах, де є пошкоджені мережі. І, як зазначається, енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити стабільне енергопостачання для всіх споживачів.

Через наслідки попередніх російських обстрілів, зокрема - масованої ракетно-дронової атаки на енергосистему 22 жовтня - сьогодні з 07:00 до 23:00 у 12 регіонах застосовуються графіки погодинних відключень обсягом від 1,5 до 2,5 черг одночасно. Також у цей же період на всій території України діють графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу

- вказали в Укренерго.

"Споживання електроенергії тримається на високому рівні", - ідеться у повідомленні.

Як зазначається, сьогодні на 6:00 воно було таким, як в цей же час попереднього дня. А 23 жовтня добовий максимум споживання був увечері - на 2,6% вищим, ніж максимум попередньої доби. Через менший обсяг застосування заходів обмеження споживання у більшості регіонів України.

Зберігається необхідність в ощадливому енергоспоживанні. Якщо зараз у вас є електроенергія – будь ласка, максимально обмежте користування потужними електроприладами до 23:00

- наголосили в Укренерго.

Укрзалізниця попередила про затримки поїздів на Кіровоградщині, Харківщині та Сумщині через обстріли24.10.25, 07:59 • 2220 переглядiв

Юлія Шрамко

СуспільствоЕкономіка
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Сумська область
Кіровоградська область
Дніпропетровська область
Запорізька область
Міністерство енергетики України
Чернігівська область
Укренерго
Україна