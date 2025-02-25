Готовятся встречи, соглашения, переговоры с партнерами: Зеленский рассказал, над чем работает украинская команда

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская команда уже начала работать с тем, что партнеры пообещали вчера, 24 февраля, в Киеве. Сейчас активно готовятся встречи, соглашения, переговоры с партнерами. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

Наша команда уже начала работать с тем, что партнеры пообещали вчера в Киеве, на саммите поддержки Украины. Более 40 участников саммита онлайн и офлайн: лидеры, другие представители государств, международные организации. Отдельная встреча в формате с Балтийскими и Нордическими государствами, также встреча лидеров "Группы семи" - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что партнеры не только готовы продолжать поддержку, но и увеличивать, чтобы быстрее достичь честного мира, который гарантирует, что агрессия не повторится.

Великобритания обеспечит в этом году помощь на более, чем 5,5 млрд долларов. Норвегия подтверждает помощь на уровне 3,5 млрд долларов. Также имеем поддержку энергетической безопасности, гуманитарной сферы. Испания - 1 млрд евро в этом году. Швеция готовит передачу систем ПВО. Дания предоставит дополнительно 285 млн долларов на оружие и боеприпасы для наших воинов. Также работаем для увеличения нашего флота F-16. В этом году должны выйти на все запланированные показатели - добавил Зеленский.

Кроме того, по его словам, балтийские государства вместе с Нордическими странами обеспечат оснащение и тренировку подразделений численностью в бригаду.

Именно такие вещи важны для проведения ротаций в нашей армии. Нужны оснащенные и обученные подразделения, чтобы поддерживать ребят на фронте. Эстония подготовила пакет поддержки, есть договоренности с Литвой о дальнейших совместных шагах для обороны, в частности защиты неба. Также накануне 24 февраля приняты новые решения о санкциях против России за войну. ЕС согласовал новый пакет, есть санкционные решения Британии, Австралии, Новой Зеландии. И будут еще решения. Сейчас активно их готовим - встречи, соглашения, переговоры. Украина должна быть сильной, чтобы благодаря этой силе дипломатия сработала. Дипломатии уже много, и события будут только ускоряться. Готовим некоторые форматы с партнерами - резюмировал Президент.

Напомним

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что его страна в этом году предоставит Украине 4,5 млрд фунтов стерлингов ($5,6 млрд, 5,43 млрд евро) помощи, а также анонсировал самый большой пакет санкций от Британии с начала войны.

Испания выделила для Украины 1 млрд евро на оружие и поможет с восстановлением.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс пообещал продолжить военную помощь Украине и заявил об увеличении оборонного бюджета Латвии.

Эстония увеличила военную помощь Украине на 25% и обязалась выделять 0,25% ВВП ежегодно. Премьер Кристен Михал подчеркнул, что только Украина должна определять условия мирного процесса.