Іспанія надасть Україні мільярд євро: на що підуть кошти та що ще пообіцяли

Іспанія виділила для України 1 млрд євро на зброю та допоможе з відбудовою. Про це повідомляє Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Деталі

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом, під час якої сторони обговорили питання безпеки, військової підтримки та відбудови України.

Серед ключових тем – спільні зусилля для досягнення справедливого миру, посилення обороноздатності України та співпраця з іспанським бізнесом у процесі відновлення зруйнованої інфраструктури.

Іспанія підтвердила виділення нового пакета військової допомоги на суму 1 мільярд євро. У нього входять бронетехніка, ракети та снаряди, необхідні для зміцнення оборони.

Окремо лідери обговорили підтримку українців, які перебувають в Іспанії. Готується до відкриття "Центр єдності", який має стати важливим осередком допомоги вимушеним переселенцям. Очікується підписання відповідної угоди між двома країнами.

Президент України подякував іспанському народові та уряду за непохитну солідарність і підтримку в цей складний для України час.

Лідери Північно-Балтійської вісімки в Києві: обговорено нові кроки до безпеки та інтеграції України