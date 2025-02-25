Іспанія надасть Україні мільярд євро: на що підуть кошти та що ще пообіцяли
Київ • УНН
Іспанія виділяє новий пакет військової допомоги Україні на 1 млрд євро, що включає бронетехніку та боєприпаси. Країни також домовились про відкриття "Центру єдності" для українських переселенців в Іспанії.
Іспанія виділила для України 1 млрд євро на зброю та допоможе з відбудовою. Про це повідомляє Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.
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Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом, під час якої сторони обговорили питання безпеки, військової підтримки та відбудови України.
Серед ключових тем – спільні зусилля для досягнення справедливого миру, посилення обороноздатності України та співпраця з іспанським бізнесом у процесі відновлення зруйнованої інфраструктури.
Іспанія підтвердила виділення нового пакета військової допомоги на суму 1 мільярд євро. У нього входять бронетехніка, ракети та снаряди, необхідні для зміцнення оборони.
Окремо лідери обговорили підтримку українців, які перебувають в Іспанії. Готується до відкриття "Центр єдності", який має стати важливим осередком допомоги вимушеним переселенцям. Очікується підписання відповідної угоди між двома країнами.
Президент України подякував іспанському народові та уряду за непохитну солідарність і підтримку в цей складний для України час.
Лідери Північно-Балтійської вісімки в Києві: обговорено нові кроки до безпеки та інтеграції України24.02.25, 22:56 • 34901 перегляд