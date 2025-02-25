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15 березня, 19:03 • 119623 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 179270 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 144796 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 136716 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 116232 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107332 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102764 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 139774 перегляди

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“Я був трохи саркастичним”: Трамп про завершення війни за 24 години

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Іспанія надасть Україні мільярд євро: на що підуть кошти та що ще пообіцяли

Іспанія надасть Україні мільярд євро: на що підуть кошти та що ще пообіцяли

Київ • УНН

 • 100991 перегляди

Іспанія виділяє новий пакет військової допомоги Україні на 1 млрд євро, що включає бронетехніку та боєприпаси. Країни також домовились про відкриття "Центру єдності" для українських переселенців в Іспанії.

Іспанія виділила для України 1 млрд євро на зброю та допоможе з відбудовою. Про це повідомляє Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Деталі

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом, під час якої сторони обговорили питання безпеки, військової підтримки та відбудови України. 

Серед ключових тем – спільні зусилля для досягнення справедливого миру, посилення обороноздатності України та співпраця з іспанським бізнесом у процесі відновлення зруйнованої інфраструктури. 

Іспанія підтвердила виділення нового пакета військової допомоги на суму 1 мільярд євро. У нього входять бронетехніка, ракети та снаряди, необхідні для зміцнення оборони. 

Окремо лідери обговорили підтримку українців, які перебувають в Іспанії. Готується до відкриття "Центр єдності", який має стати важливим осередком допомоги вимушеним переселенцям. Очікується підписання відповідної угоди між двома країнами. 

Президент України подякував іспанському народові та уряду за непохитну солідарність і підтримку в цей складний для України час.

Лідери Північно-Балтійської вісімки в Києві: обговорено нові кроки до безпеки та інтеграції України24.02.25, 22:56 • 34901 перегляд

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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pedro-sanchesПедро Санчес
ispaniiaІспанія
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
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