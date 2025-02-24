Лідери Північно-Балтійської вісімки в Києві: обговорено нові кроки до безпеки та інтеграції України
Київ • УНН
Глави держав Північно-Балтійської вісімки провели переговори в Києві щодо безпеки та євроінтеграції. За три роки війни союзники надали Україні 26 млрд євро військової допомоги.
Сьогодні Київ став місцем важливих міжнародних перемовин – до столиці України прибули глави держав Північно-Балтійської вісімки. Про це повідомляє Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.
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Візит лідерів підтвердив їх непохитну підтримку України у протистоянні терористичній державі та відкрив нові перспективи для розширення співпраці.
Володимир Зеленський подякував союзникам за те, що вони надали 26 мільярдів євро військової допомоги за три роки повномасштабної війни та інвестиції в українське виробництво.
Ключові теми перемовин стали посилення безпекового партнерства, інтеграція України до ЄС і НАТО, а також підготовка чергового саміту Україна – Північна Європа.
Маємо надалі працювати так само плідно в межах Європи. Разом захищаємо життя українців і безпеку континенту
Лідери країн Балтії, Іспанії і Канади прибули до Києва у річницю вторгнення рф 24.02.25, 08:30 • 35725 переглядiв