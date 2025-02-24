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15 березня, 19:03 • 119995 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 180381 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 145370 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 137248 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 116509 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107471 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102845 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 140208 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

14 березня, 19:57 • 133885 перегляди

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14 березня, 19:56 • 128016 перегляди

“Я був трохи саркастичним”: Трамп про завершення війни за 24 години

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Лідери Північно-Балтійської вісімки в Києві: обговорено нові кроки до безпеки та інтеграції України

Лідери Північно-Балтійської вісімки в Києві: обговорено нові кроки до безпеки та інтеграції України

Київ • УНН

 • 34901 перегляди

Глави держав Північно-Балтійської вісімки провели переговори в Києві щодо безпеки та євроінтеграції. За три роки війни союзники надали Україні 26 млрд євро військової допомоги.

Сьогодні Київ став місцем важливих міжнародних перемовин – до столиці України прибули глави держав Північно-Балтійської вісімки. Про це повідомляє Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Деталі

Візит лідерів підтвердив їх непохитну підтримку України у протистоянні терористичній державі та відкрив нові перспективи для розширення співпраці. 

Володимир Зеленський подякував союзникам за те, що вони надали 26 мільярдів євро військової допомоги за три роки повномасштабної війни та інвестиції в українське виробництво.

Ключові теми перемовин стали посилення безпекового партнерства, інтеграція України до ЄС і НАТО, а також підготовка чергового саміту Україна – Північна Європа. 

Маємо надалі працювати так само плідно в межах Європи. Разом захищаємо життя українців і безпеку континенту 

- підсумував Президент.

Лідери країн Балтії, Іспанії і Канади прибули до Києва у річницю вторгнення рф 24.02.25, 08:30 • 35725 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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