Лидеры Северо-Балтийской восьмерки в Киеве: обсуждены новые шаги к безопасности и интеграции Украины
Киев • УНН
Главы государств Северо-Балтийской восьмерки провели переговоры в Киеве по безопасности и евроинтеграции. За три года войны союзники предоставили Украине 26 млрд евро военной помощи.
Сегодня Киев стал местом важных международных переговоров - в столицу Украины прибыли главы государств Северо-Балтийской восьмерки. Об этом сообщает Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
Детали
Визит лидеров подтвердил их непоколебимую поддержку Украины в противостоянии террористическому государству и открыл новые перспективы для расширения сотрудничества.
Владимир Зеленский поблагодарил союзников за то, что они предоставили 26 миллиардов евро военной помощи за три года полномасштабной войны и инвестиции в украинское производство.
Ключевые темы переговоров стали усиление безопасностного партнерства, интеграция Украины в ЕС и НАТО, а также подготовка очередного саммита Украина - Северная Европа.
Должны в дальнейшем работать так же плодотворно в пределах Европы. Вместе защищаем жизнь украинцев и безопасность континента
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