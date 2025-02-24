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Трамп уверяет, что путин примет европейские миротворческие войска в Украине
18:46 • 61090 просмотра

Трамп уверяет, что путин примет европейские миротворческие войска в Украине

Война в Украине может закончиться "в течение нескольких недель" - Трамп
18:31 • 69173 просмотра

Война в Украине может закончиться "в течение нескольких недель" - Трамп

Трамп заявил, что ведет "серьезные переговоры" с путиным о завершении войны в Украине
17:50 • 76160 просмотра

Трамп заявил, что ведет "серьезные переговоры" с путиным о завершении войны в Украине

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Минюст саботирует санкционную группу Ермака-Макфола? В ВР призывают правоохранителей разобраться с ситуацией
16:40 • 83987 просмотра

Минюст саботирует санкционную группу Ермака-Макфола? В ВР призывают правоохранителей разобраться с ситуацией

ЕС планирует назначить совместного представителя для переговоров по Украине
24 февраля, 15:38 • 89068 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Лидеры Северо-Балтийской восьмерки в Киеве: обсуждены новые шаги к безопасности и интеграции Украины

Лидеры Северо-Балтийской восьмерки в Киеве: обсуждены новые шаги к безопасности и интеграции Украины

Киев  •  УНН

 • 5354 просмотра

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Главы государств Северо-Балтийской восьмерки провели переговоры в Киеве по безопасности и евроинтеграции. За три года войны союзники предоставили Украине 26 млрд евро военной помощи.

Сегодня Киев стал местом важных международных переговоров - в столицу Украины прибыли главы государств Северо-Балтийской восьмерки. Об этом сообщает Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали

Визит лидеров подтвердил их непоколебимую поддержку Украины в противостоянии террористическому государству и открыл новые перспективы для расширения сотрудничества. 

Владимир Зеленский поблагодарил союзников за то, что они предоставили 26 миллиардов евро военной помощи за три года полномасштабной войны и инвестиции в украинское производство.

Ключевые темы переговоров стали усиление безопасностного партнерства, интеграция Украины в ЕС и НАТО, а также подготовка очередного саммита Украина - Северная Европа. 

Должны в дальнейшем работать так же плодотворно в пределах Европы. Вместе защищаем жизнь украинцев и безопасность континента 

- подытожил Президент.

Лидеры стран Балтии, Испании и Канады прибыли в Киев в годовщину вторжения рф24.02.25, 08:30 • 30997 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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