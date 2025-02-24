Лидеры Северо-Балтийской восьмерки в Киеве: обсуждены новые шаги к безопасности и интеграции Украины

Сегодня Киев стал местом важных международных переговоров - в столицу Украины прибыли главы государств Северо-Балтийской восьмерки. Об этом сообщает Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

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Визит лидеров подтвердил их непоколебимую поддержку Украины в противостоянии террористическому государству и открыл новые перспективы для расширения сотрудничества.

Владимир Зеленский поблагодарил союзников за то, что они предоставили 26 миллиардов евро военной помощи за три года полномасштабной войны и инвестиции в украинское производство.

Ключевые темы переговоров стали усиление безопасностного партнерства, интеграция Украины в ЕС и НАТО, а также подготовка очередного саммита Украина - Северная Европа.

Должны в дальнейшем работать так же плодотворно в пределах Европы. Вместе защищаем жизнь украинцев и безопасность континента - подытожил Президент.

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