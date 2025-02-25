Испания предоставит Украине миллиард евро: на что пойдут средства и что еще пообещали
Киев • УНН
Испания выделяет новый пакет военной помощи Украине на 1 млрд евро, включающий бронетехнику и боеприпасы. Страны также договорились об открытии «Центра единства» для украинских переселенцев в Испании.
Испания выделила для Украины 1 млрд евро на оружие и поможет с восстановлением. Об этом сообщает Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
Детали
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Премьер-министром Испании Педро Санчесом, во время которой стороны обсудили вопросы безопасности, военной поддержки и восстановления Украины.
Среди ключевых тем - совместные усилия для достижения справедливого мира, усиление обороноспособности Украины и сотрудничество с испанским бизнесом в процессе восстановления разрушенной инфраструктуры.
Испания подтвердила выделение нового пакета военной помощи на сумму 1 миллиард евро. В него входят бронетехника, ракеты и снаряды, необходимые для укрепления обороны.
Отдельно лидеры обсудили поддержку украинцев, которые находятся в Испании. Готовится к открытию «Центр единства», который должен стать важным центром помощи вынужденным переселенцам. Ожидается подписание соответствующего соглашения между двумя странами.
Президент Украины поблагодарил испанский народ и правительство за непоколебимую солидарность и поддержку в это сложное для Украины время.
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