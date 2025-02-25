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Трамп уверяет, что путин примет европейские миротворческие войска в Украине
18:46 • 71778 просмотра

Трамп уверяет, что путин примет европейские миротворческие войска в Украине

Война в Украине может закончиться "в течение нескольких недель" - Трамп
18:31 • 80414 просмотра

Война в Украине может закончиться "в течение нескольких недель" - Трамп

Трамп заявил, что ведет "серьезные переговоры" с путиным о завершении войны в Украине
17:50 • 87014 просмотра

Трамп заявил, что ведет "серьезные переговоры" с путиным о завершении войны в Украине

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Испания предоставит Украине миллиард евро: на что пойдут средства и что еще пообещали

Испания предоставит Украине миллиард евро: на что пойдут средства и что еще пообещали

Киев  •  УНН

 • 2438 просмотра

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Испания выделяет новый пакет военной помощи Украине на 1 млрд евро, включающий бронетехнику и боеприпасы. Страны также договорились об открытии «Центра единства» для украинских переселенцев в Испании.

Испания выделила для Украины 1 млрд евро на оружие и поможет с восстановлением. Об этом сообщает Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Премьер-министром Испании Педро Санчесом, во время которой стороны обсудили вопросы безопасности, военной поддержки и восстановления Украины. 

Среди ключевых тем - совместные усилия для достижения справедливого мира, усиление обороноспособности Украины и сотрудничество с испанским бизнесом в процессе восстановления разрушенной инфраструктуры. 

Испания подтвердила выделение нового пакета военной помощи на сумму 1 миллиард евро. В него входят бронетехника, ракеты и снаряды, необходимые для укрепления обороны. 

Отдельно лидеры обсудили поддержку украинцев, которые находятся в Испании. Готовится к открытию «Центр единства», который должен стать важным центром помощи вынужденным переселенцам. Ожидается подписание соответствующего соглашения между двумя странами. 

Президент Украины поблагодарил испанский народ и правительство за непоколебимую солидарность и поддержку в это сложное для Украины время.

Лидеры Северо-Балтийской восьмерки в Киеве: обсуждены новые шаги к безопасности и интеграции Украины24.02.25, 22:56 • 9904 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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pedro-sanchesПедро Санчес
ispaniyaИспания
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