Британія анонсувала рекордну військову допомогу Україні та нові санкції проти рф

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що його країна цього року надасть Україні 4,5 млрд фунтів стерлінгів ($5,6 млрд, 5,43 млрд євро) допомоги, а також анонсував найбільший пакет санкцій від Британії з початку війни. Про це Стармер під час виступу на пленарному засіданні "Підтримуй Україну", передає кореспондент УНН.

Ми маємо зміцнити Україну ще більше, щоб гарантувати тривалий мир, а не лише паузу у цій війні. Ми можемо це зробити трьома напрямками. По-перше, якщо ми збільшимо військову допомогу Україні. Велика Британія це робить, надає 4,5 млрд фунтів військової допомоги - більше, ніж будь-коли. По-друге, ми маємо збільшити економічний тиск на росію, щоб путін був не лише готовий говорити, а щоб він був готовий йти на поступки. Тож зараз ми оголошуємо найбільший пакет санкцій від Великої Британії з початку війни. Ми будемо тиснути на компанії і росії, і Китаю, які мають військові компоненти - сказав Стармер.

Він наголосив, що країни G7 мають також знизити ціни на нафту.

"Зараз у нас є можливість зробити основні засади для тривалого миру. Якщо ми хочемо - Україна має бути за столом перемовин. І ми маємо вибудовувати суверенітет для України і потужні гарантії безпеки. Велика Британія готова підтримувати це своїми військами в Україні. З Європою та правильними умовами", - додав Стармер.

Стармер відповів, як можна гарантувати суверенітет України

Доповнення

За даними британського уряду, загалом Велика Британія виділила Україні 12,8 мільярда фунтів стерлінгів (15,4 млрд євро) через російську агресію проти України: 7,8 мільярда фунтів стерлінгів (9,4 млрд євро) на військову підтримку та 5 мільярдів фунтів стерлінгів (6 млрд євро) невійськової підтримки.

Велика Британія також поряд з Францією очолює ініціативу щодо розміщення військового контингенту в Україні для забезпечення майбутнього миру.