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Британія анонсувала рекордну військову допомогу Україні та нові санкції проти рф

Київ • УНН

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Кір Стармер оголосив про надання Україні 4,5 млрд фунтів військової допомоги у 2024 році. Британія також запроваджує найбільший пакет санкцій з початку війни, націлений на компанії рф та Китаю.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що його країна цього року надасть Україні 4,5 млрд фунтів стерлінгів ($5,6 млрд, 5,43 млрд євро) допомоги, а також анонсував найбільший пакет санкцій від Британії з початку війни. Про це Стармер під час виступу на пленарному засіданні "Підтримуй Україну", передає кореспондент УНН.

Ми маємо зміцнити Україну ще більше, щоб гарантувати тривалий мир, а не лише паузу у цій війні. Ми можемо це зробити трьома напрямками. По-перше, якщо ми збільшимо військову допомогу Україні. Велика Британія це робить, надає 4,5 млрд фунтів військової допомоги - більше, ніж будь-коли. По-друге, ми маємо збільшити економічний тиск на росію, щоб путін був не лише готовий говорити, а щоб він був готовий йти на поступки. Тож зараз ми оголошуємо найбільший пакет санкцій від Великої Британії з початку війни. Ми будемо тиснути на компанії і росії, і Китаю, які мають військові компоненти

- сказав Стармер.

Він наголосив, що країни G7 мають також знизити ціни на нафту.

"Зараз у нас є можливість зробити основні засади для тривалого миру. Якщо ми хочемо - Україна має бути за столом перемовин. І ми маємо вибудовувати суверенітет для України і потужні гарантії безпеки. Велика Британія готова підтримувати це своїми військами в Україні. З Європою та правильними умовами", - додав Стармер.

Стармер відповів, як можна гарантувати суверенітет України17.02.25, 22:27 • 75053 перегляди

Доповнення

За даними британського уряду, загалом Велика Британія виділила Україні 12,8 мільярда фунтів стерлінгів (15,4 млрд євро) через російську агресію проти України: 7,8 мільярда фунтів стерлінгів (9,4 млрд євро) на військову підтримку та 5 мільярдів фунтів стерлінгів (6 млрд євро) невійськової підтримки.

Велика Британія також поряд з Францією очолює ініціативу щодо розміщення військового контингенту в Україні для забезпечення майбутнього миру.

Павло Башинський

Павло Башинський

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