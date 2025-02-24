Британия анонсировала рекордную военную помощь Украине и новые санкции против рф

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что его страна в этом году предоставит Украине 4,5 млрд фунтов стерлингов ($5,6 млрд) помощи, а также анонсировал самый большой пакет санкций от Британии с начала войны. Об этом Стармер во время выступления на пленарном заседании «Поддерживай Украину», передает корреспондент УНН.

Мы должны укрепить Украину еще больше, чтобы гарантировать длительный мир, а не только паузу в этой войне. Мы можем это сделать тремя направлениями. Во-первых, если мы увеличим военную помощь Украине. Великобритания это делает, предоставляет 4,5 млрд фунтов военной помощи - больше, чем когда-либо. Во-вторых, мы должны увеличить экономическое давление на Россию, чтобы Путин был не только готов говорить, а чтобы он был готов идти на уступки. Поэтому сейчас мы объявляем самый большой пакет санкций от Великобритании с начала войны. Мы будем давить на компании и России, и Китая, которые имеют военные компоненты - сказал Стармер.

Он отметил, что страны страны страны G7 должны также снизить цены на нефть.

«Сейчас у нас есть возможность сделать основные принципы для длительного мира. Если мы хотим - Украина должна быть за столом переговоров. И мы должны выстраивать суверенитет для Украины и мощные гарантии безопасности. Великобритания готова поддерживать это своими войсками в Украине. С Европой и правильными условиями», - добавил Стармер.

Стармер ответил, как можно гарантировать суверенитет Украины