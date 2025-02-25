Готуються зустрічі, угоди, перемовини з партнерами: Зеленський розповів, над чим працює українська команда

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська команда вже почала працювати з тим, що партнери пообіцяли вчора, 24 лютого, в Києві. Зараз активно готуються зустрічі, угоди, перемовини з партнерами. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.

Наша команда вже почала працювати з тим, що партнери пообіцяли вчора в Києві, на саміті підтримки України. Більш ніж 40 учасників саміту онлайн і офлайн: лідери, інші представники держав, міжнародні організації. Окрема зустріч у форматі з Балтійськими та Нордичними державами, також зустріч лідерів "Групи семи"

Він наголосив, що партнери не тільки готові продовжувати підтримку, але й збільшувати, щоб швидше досягти чесного миру, який гарантує, що агресія не повториться.

Британія забезпечить цього року допомогу на більш, ніж 5,5 млрд доларів. Норвегія підтверджує допомогу на рівні 3,5 млрд доларів. Також маємо підтримку енергетичної безпеки, гуманітарної сфери. Іспанія - 1 млрд євро в цьому році. Швеція готує передачу систем ППО. Данія надасть додатково 285 млн доларів на зброю та боєприпаси для наших воїнів. Також працюємо для збільшення нашого флоту F-16. Цього року маємо вийти на всі заплановані показники

Окрім того, за його словами, балтійські держави разом з Нордичними країнами забезпечать оснащення і тренування підрозділів чисельністю в бригаду.

Саме такі речі важливі для проведення ротацій в нашій армій. Потрібні оснащені та навчені підрозділи, щоб підтримувати хлопців на фронті. Естонія підготувала пакет підтримки, є домовленості з Литвою щодо подальших спільних кроків для оборони, зокрема захисту неба. Також напередодні 24 лютого ухвалено нові рішення про санкції проти росії за війну. ЄС погодив новий пакет, є санкційні рішення Британії, Австралії, Нової Зеландії. І будуть іще рішення. Зараз активно їх готуємо – зустрічі, угоди, перемовини. Україна має бути сильною, щоб завдяки цій силі дипломатія спрацювала. Дипломатії вже багато, і події будуть тільки прискорюватись. Готуємо деякі формати з партнерами