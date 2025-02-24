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Рінкевічс озвучив плани щодо збільшення допомоги Україні

Рінкевічс озвучив плани щодо збільшення допомоги Україні

Київ • УНН

 • 19698 перегляди

Президент Латвії Рінкевічс заявив про продовження військової підтримки України на рівні 1,25% ВВП. Латвія також планує збільшити власні оборонні витрати до 5% ВВП.

Президент Латвії Едгарс Рінкевічс пообіцяв продовжити військову допомогу Україні та заявив про збільшення оборонного бюджету Латвії.  Про це він сказав під час саміту "Підтримуй Україну", передає УНН.

"Україна має бути за столом переговорів, а не на столі переговорів. Європа також має бути за столом переговорів. І ви абсолютно слушно зазначили, пане Володимире (Зеленський — ред.), що це наш стіл. Ми повинні допомагати Україні, і кордони не можна змінювати силою", — сказав Рінкевічс.

Він зазначив, що Латвія була одним із найбільших прихильників України.

Ми й надалі надаватимемо допомогу Україні у вигляді техніки та навчання для підрозділів на рівні бригади. Ми також спрямовуємо 1,25% нашого ВВП на військову допомогу Україні. І щоб бути настільки сильними, як Україна, нам потрібно зміцнювати наше стримування та військово-промисловий комплекс

— сказав президент Латвії.

За його словами, світ знову зіткнувся з необхідністю сили.

"Ми ухвалили рішення інвестувати 4% ВВП в оборону, а згодом збільшити цю цифру до 5%, щоб досягти рівня 3,5% ВВП на оборонні витрати", — підсумував Рінкевічс.

Латвія може відправити миротворців в Україну, але є нюанси - президент Рінкевичс20.02.25, 14:31 • 23653 перегляди

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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