Ринкевичс озвучил планы по увеличению помощи Украине

ukenru
Президент Литвы предложил ускорить вступление Украины в ЕС до 1 января 2030 года
09:33 • 45043 просмотра

Президент Литвы предложил ускорить вступление Украины в ЕС до 1 января 2030 года

Эксклюзив
Экономический эксперт: новое регулирование фармацевтического рынка грозит отходом от принципов рыночной экономики
08:53 • 74795 просмотра

Экономический эксперт: новое регулирование фармацевтического рынка грозит отходом от принципов рыночной экономики

ЕС выделит Украине €3,5 млрд помощи в марте - Урсула фон дер Ляйен
07:50 • 100560 просмотра

ЕС выделит Украине €3,5 млрд помощи в марте - Урсула фон дер Ляйен

ЕС принял 16-й пакет санкций против россии: что предполагается
07:50 • 88307 просмотра

ЕС принял 16-й пакет санкций против россии: что предполагается

Эксклюзив
Период духовного развития и самопознания: гороскоп для всех знаков Зодиака на 24 февраля - 2 марта
07:11 • 100748 просмотра

Период духовного развития и самопознания: гороскоп для всех знаков Зодиака на 24 февраля - 2 марта

Фон дер Ляйен и Кошта прибыли в Киев в годовщину вторжения рф
05:53 • 104731 просмотра

Фон дер Ляйен и Кошта прибыли в Киев в годовщину вторжения рф

"Правительственный скандал": как заместитель министра юстиции повлиял на репутацию Стефанишиной и Зеленского
05:32 • 124561 просмотра

"Правительственный скандал": как заместитель министра юстиции повлиял на репутацию Стефанишиной и Зеленского

Три года великой войны: потери, победы и героизм Украины
24 февраля, 04:00 • 106829 просмотра

Три года великой войны: потери, победы и героизм Украины

Продвигаемся в работе: Ермак о новом раунде переговоров с США
23 февраля, 16:52 • 118012 просмотра

Продвигаемся в работе: Ермак о новом раунде переговоров с США

Зеленский: на этой неделе завершить эту войну - невозможно
23 февраля, 15:47 • 119129 просмотра

Зеленский: на этой неделе завершить эту войну - невозможно

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Прямой ефир
Популярные новости
"Дайте Украине шанс выиграть войну": в Швеции призывают отдавать Киеву 1% годового ВВП

"Дайте Украине шанс выиграть войну": в Швеции призывают отдавать Киеву 1% годового ВВП

24 февраля, 01:30 • 106406 просмотра
В Венгрии заявляют, что 4 страны ЕС требуют ограничить импорт сельхозпродукции из Украины

В Венгрии заявляют, что 4 страны ЕС требуют ограничить импорт сельхозпродукции из Украины

24 февраля, 01:56 • 111260 просмотра
USAID увольняет 2 тысячи работников и отправляет остальных в принудительный отпуск - CNN

USAID увольняет 2 тысячи работников и отправляет остальных в принудительный отпуск - CNN

24 февраля, 02:02 • 58537 просмотра
Австралия ввела самый большой пакет санкций против рф с 2022 года

Австралия ввела самый большой пакет санкций против рф с 2022 года

24 февраля, 04:16 • 104610 просмотра
Новый "Капитан Америка" потерял 68% сборов во второй уикенд проката

Новый "Капитан Америка" потерял 68% сборов во второй уикенд проката

06:50 • 106474 просмотра
публикации
"Правительственный скандал": как заместитель министра юстиции повлиял на репутацию Стефанишиной и Зеленского

"Правительственный скандал": как заместитель министра юстиции повлиял на репутацию Стефанишиной и Зеленского

05:32 • 124573 просмотра
Суд и Минюст помогли российскому "Альфа-Банку" несмотря на санкции Президента вывести из Украины 3 млн долларов

Суд и Минюст помогли российскому "Альфа-Банку" несмотря на санкции Президента вывести из Украины 3 млн долларов

22 февраля, 10:21 • 207896 просмотра
Международный день поддержки жертв преступлений, День скромности: что еще отмечают 22 февраля

Международный день поддержки жертв преступлений, День скромности: что еще отмечают 22 февраля

22 февраля, 04:30 • 213730 просмотра
Скандал с "Доктором Пи": кто он такой и почему снова в инфопространстве

Скандал с "Доктором Пи": кто он такой и почему снова в инфопространстве

21 февраля, 14:07 • 189292 просмотра
Как выращивать клубнику дома и наслаждаться свежими ягодами круглый год

Как выращивать клубнику дома и наслаждаться свежими ягодами круглый год

21 февраля, 10:38 • 211934 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
«Изнурительные и жалкие": Джастин Бибер опроверг слухи об употреблении наркотиков

«Изнурительные и жалкие": Джастин Бибер опроверг слухи об употреблении наркотиков

09:30 • 32727 просмотра
Новый "Капитан Америка" потерял 68% сборов во второй уикенд проката

Новый "Капитан Америка" потерял 68% сборов во второй уикенд проката

06:50 • 106474 просмотра
Рианна призналась, какой ее альбом не стыдно слушать и анонсировала новый релиз

Рианна призналась, какой ее альбом не стыдно слушать и анонсировала новый релиз

23 февраля, 18:58 • 105250 просмотра
Невероятные фильмы, основанные на реальных событиях: что посмотреть в свободное время

Невероятные фильмы, основанные на реальных событиях: что посмотреть в свободное время

22 февраля, 15:39 • 155191 просмотра
«Кусь-кусь, привет": украинские пограничники „завербовали“ необычного помощника

«Кусь-кусь, привет": украинские пограничники „завербовали“ необычного помощника

21 февраля, 16:09 • 136635 просмотра
Актуальное
Ринкевичс озвучил планы по увеличению помощи Украине

Ринкевичс озвучил планы по увеличению помощи Украине

Киев  •  УНН

 • 6201 просмотра

Read in English

Президент Латвии Ринкевичс заявил о продолжении военной поддержки Украины на уровне 1,25% ВВП. Латвия также планирует увеличить собственные оборонные расходы до 5% ВВП.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс пообещал продолжить военную помощь Украине и заявил об увеличении оборонного бюджета Латвии.  Об этом он сказал во время саммита «Поддерживай Украину», передает УНН.

«Украина должна быть за столом переговоров, а не на столе переговоров. Европа также должна быть за столом переговоров. И вы совершенно справедливо отметили, господин Владимир (Зеленский - ред.), что это наш стол. Мы должны помогать Украине, и границы нельзя менять силой», - сказал Ринкевичс.

Он отметил, что Латвия была одним из крупнейших сторонников Украины.

Мы и в дальнейшем будем оказывать помощь Украине в виде техники и обучения для подразделений на уровне бригады. Мы также направляем 1,25% нашего ВВП на военную помощь Украине. И чтобы быть настолько сильными, как Украина, нам нужно укреплять наше сдерживание и военно-промышленный комплекс

- сказал президент Латвии.

По его словам, мир снова столкнулся с необходимостью силы.

«Мы приняли решение инвестировать 4% ВВП в оборону, а затем увеличить эту цифру до 5%, чтобы достичь уровня 3,5% ВВП на оборонные расходы», - подытожил Ринкевичс.

Латвия может отправить миротворцев в Украину, но есть нюансы - президент Ринкевичс20.02.25, 14:31 • 22752 просмотра

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

политикаНовости Мира
latviyaЛатвия
yevropaЕвропа
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина

Обратиться по вопросам размещения рекламы