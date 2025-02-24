Ринкевичс озвучил планы по увеличению помощи Украине
Киев • УНН
Президент Латвии Ринкевичс заявил о продолжении военной поддержки Украины на уровне 1,25% ВВП. Латвия также планирует увеличить собственные оборонные расходы до 5% ВВП.
Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс пообещал продолжить военную помощь Украине и заявил об увеличении оборонного бюджета Латвии. Об этом он сказал во время саммита «Поддерживай Украину», передает УНН.
«Украина должна быть за столом переговоров, а не на столе переговоров. Европа также должна быть за столом переговоров. И вы совершенно справедливо отметили, господин Владимир (Зеленский - ред.), что это наш стол. Мы должны помогать Украине, и границы нельзя менять силой», - сказал Ринкевичс.
Он отметил, что Латвия была одним из крупнейших сторонников Украины.
Мы и в дальнейшем будем оказывать помощь Украине в виде техники и обучения для подразделений на уровне бригады. Мы также направляем 1,25% нашего ВВП на военную помощь Украине. И чтобы быть настолько сильными, как Украина, нам нужно укреплять наше сдерживание и военно-промышленный комплекс
По его словам, мир снова столкнулся с необходимостью силы.
«Мы приняли решение инвестировать 4% ВВП в оборону, а затем увеличить эту цифру до 5%, чтобы достичь уровня 3,5% ВВП на оборонные расходы», - подытожил Ринкевичс.
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