Генштаб: за сутки – более 90 боевых столкновений, россияне безуспешно штурмуют на нескольких направлениях

ukenru
Эксклюзив
14:11 • 2448 просмотра
В Раде предложили создать "реестр дропов": в чем заключается основная идея законопроекта и когда его рассмотрит комитет
12:47 • 9422 просмотра
Атака рф обесточила восемь шахт на Днепропетровщине, более 2500 горняков оказались под землей - Минэнерго
12:10 • 12767 просмотра
Украину накроет антициклон 7 ноября: синоптик прогнозирует сухую и теплую погоду
11:26 • 13793 просмотра
Зеленский подписал новые санкции против рф и анонсировал очередные решения СНБО: чего касается
Эксклюзив
6 ноября, 08:00 • 35200 просмотра
Помощь в размере 50 тысяч гривен не повысит желание иметь детей: демограф объяснила, в чем проблема
6 ноября, 07:22 • 31425 просмотра
россия снова атаковала железную дорогу в Украине: поезда на востоке меняют маршруты и задерживаются
5 ноября, 21:56 • 35342 просмотра
путин просил урегулировать войну в Украине - Трамп о последнем разговоре с главой рф
5 ноября, 20:20 • 49267 просмотра
Гуманитарную поездку Анджелины Джоли в Херсон прервали сотрудники ТЦК: что известно об инциденте с охранником звезды
5 ноября, 17:06 • 38532 просмотра
В Украине 6 ноября введут графики отключений света во всех регионах – Укрэнерго
Эксклюзив
5 ноября, 15:51 • 32314 просмотра
Часть домов в Киеве подключается к отоплению согласно индивидуальному решению жильцов - КГГА
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Меган Маркл возвращается к актерской деятельности спустя восемь лет после ухода из ГолливудаPhoto6 ноября, 07:34 • 18013 просмотра
Кинбурнская коса разрушена: экологи и военные сообщают о катастрофических последствиях09:24 • 11371 просмотра
В Киеве расследуют исчезновение начальника отделения полиции и арестованных средств09:36 • 9234 просмотра
Оффшорные схемы: как компания с российским следом AAL Group Ltd легализовалась в ОАЭ и получила доступ к украинским вертолетамPhoto09:50 • 17593 просмотра
Как правильно стирать зимние куртки: советы для пуховых, шерстяных и синтетических моделейPhoto10:56 • 15228 просмотра
публикации
В Раде предложили создать "реестр дропов": в чем заключается основная идея законопроекта и когда его рассмотрит комитет
Эксклюзив
14:11 • 2454 просмотра
В Украине запускают программу "Деньги ходят за учителем": что это и какие условия для педагогов13:00 • 7206 просмотра
Как правильно стирать зимние куртки: советы для пуховых, шерстяных и синтетических моделейPhoto10:56 • 15350 просмотра
Оффшорные схемы: как компания с российским следом AAL Group Ltd легализовалась в ОАЭ и получила доступ к украинским вертолетамPhoto09:50 • 17716 просмотра
Помощь в размере 50 тысяч гривен не повысит желание иметь детей: демограф объяснила, в чем проблема
Эксклюзив
6 ноября, 08:00 • 35204 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марк Рютте
Джеффри Эпштейн
Андерс Фог Расмуссен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Великобритания
Израиль
Реклама
УНН Lite
Меган Маркл возвращается к актерской деятельности спустя восемь лет после ухода из ГолливудаPhoto6 ноября, 07:34 • 18126 просмотра
Ким Кардашьян обвиняет ChatGPT в своих проваленных экзаменах на адвокатаVideo5 ноября, 15:25 • 22791 просмотра
Звезда «Мстителей» Себастиан Стэн говорит, что киновселенная Marvel сформировала его как актера5 ноября, 14:19 • 24763 просмотра
Роберт Паттинсон раскрыл детали изнурительных съемок "Дюны 3" в пустыне5 ноября, 08:51 • 41433 просмотра
Исполнитель роли Цукерберга всколыхнул мир селебрити: Джесси Айзенберг заявил, что готов пожертвовать почку незнакомцу4 ноября, 16:38 • 45634 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Нью-Йорк Таймс
Фильм
Хранитель

Генштаб: за сутки – более 90 боевых столкновений, россияне безуспешно штурмуют на нескольких направлениях

Киев • УНН

 • 132 просмотра

За сутки зафиксировано 93 боевых столкновения, враг активизировался на севере и востоке. Оккупанты безуспешно штурмуют на нескольких направлениях, больше всего атак на Покровском.

Генштаб: за сутки – более 90 боевых столкновений, россияне безуспешно штурмуют на нескольких направлениях

Силы обороны Украины удерживают позиции и срывают попытки противника продвинуться вглубь украинской территории. С начала суток зафиксировано 93 боевых столкновения. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в своей сводке, пишет УНН.

Подробности

По информации Генштаба ВСУ, оккупанты активизировались на севере и востоке, обстреливая приграничные общины Сумщины и Черниговщины – в частности, Бобылевку, Нововасильевку, Сергеевское, Ясную Поляну и другие.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг совершил восемь атак и четыре авиаудара, сбросив десять управляемых бомб. Украинские позиции обстреливали 99 раз, из них 13 – из реактивных систем залпового огня.

Атака рф обесточила восемь шахт на Днепропетровщине, более 2500 горняков оказались под землей - Минэнерго06.11.25, 14:47 • 9480 просмотров

На Южно-Слобожанском направлении продолжаются бои вблизи Волчанска и Двуречанского – четыре атаки отбиты, еще одна продолжается.

В районе Купянска россияне десять раз пытались прорвать оборону возле Петропавловки, Песчаного и Глушковки; три столкновения еще продолжаются.

На Лиманском направлении оккупанты штурмовали позиции ВСУ вблизи Новоегоровки, Грековки, Заречного и Новоселовки – четыре боя не завершены.

Уничтожают логистику оккупантов: бойцы движения "Свобода россии" провели серию успешных операций - ГУР06.11.25, 14:35 • 1416 просмотров

Самым горячим остается Покровское направление, где враг совершил 32 попытки штурма, однако Силы обороны отбили уже 26 атак и продолжают контрудары.

Также противник безуспешно штурмовал в районах Константиновки, Краматорска, Гуляйполя и на направлении Антоновского моста.

Силы обороны принимают меры для недопущения продвижения противника вглубь украинской территории 

– подчеркнули в Генеральном штабе ВСУ.

Бои за Купянск: ВСУ вытесняют врага, но ситуация остается непростой06.11.25, 11:13 • 2386 просмотров

Степан Гафтко

Война в Украине
Энергетика
Война в Украине
Столкновения
Отключение света
Электроэнергия
Волчанск
Сумская область
Днепропетровская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Министерство энергетики Украины
Черниговская область
Гуляйполе
Украина
Константиновка
Краматорск
Купянск