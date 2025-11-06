Генштаб: за сутки – более 90 боевых столкновений, россияне безуспешно штурмуют на нескольких направлениях
Киев • УНН
За сутки зафиксировано 93 боевых столкновения, враг активизировался на севере и востоке. Оккупанты безуспешно штурмуют на нескольких направлениях, больше всего атак на Покровском.
Силы обороны Украины удерживают позиции и срывают попытки противника продвинуться вглубь украинской территории. С начала суток зафиксировано 93 боевых столкновения. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в своей сводке, пишет УНН.
По информации Генштаба ВСУ, оккупанты активизировались на севере и востоке, обстреливая приграничные общины Сумщины и Черниговщины – в частности, Бобылевку, Нововасильевку, Сергеевское, Ясную Поляну и другие.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг совершил восемь атак и четыре авиаудара, сбросив десять управляемых бомб. Украинские позиции обстреливали 99 раз, из них 13 – из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении продолжаются бои вблизи Волчанска и Двуречанского – четыре атаки отбиты, еще одна продолжается.
В районе Купянска россияне десять раз пытались прорвать оборону возле Петропавловки, Песчаного и Глушковки; три столкновения еще продолжаются.
На Лиманском направлении оккупанты штурмовали позиции ВСУ вблизи Новоегоровки, Грековки, Заречного и Новоселовки – четыре боя не завершены.
Самым горячим остается Покровское направление, где враг совершил 32 попытки штурма, однако Силы обороны отбили уже 26 атак и продолжают контрудары.
Также противник безуспешно штурмовал в районах Константиновки, Краматорска, Гуляйполя и на направлении Антоновского моста.
Силы обороны принимают меры для недопущения продвижения противника вглубь украинской территории
