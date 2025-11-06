Бои за Купянск: ВСУ вытесняют врага, но ситуация остается непростой
Киев • УНН
В Купянске продолжаются динамичные бои в городской застройке. Украинским защитникам удалось потеснить врага, однако ситуация остается шаткой.
Ситуация в Купянске развивается динамично – есть успехи в вытеснении врага, но на севере города пока продолжаются контратаки. Передает УНН со ссылкой на комментарий начальника управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктора Трегубова в телемарафоне.
Подробности
Ситуация в Купянске очень динамичная. Когда мы говорим о Купянске, речь идет о контроле над отдельными зданиями
Представитель коммуникаций Группировки объединенных сил отметил, - пока не стоит делать большие прогнозы по Купянску.
По состоянию на сейчас (утро 6 октября), по словам Трегубова, зафиксирован ряд контратак в северной части Купянска.
россиян удалось потеснить, но ситуация очень шаткая
Спикер продолжил:
Бои в городе – это бои в городской застройке. Это бои, которые очень динамично меняются при условии нестабильной логистики для обеих сторон. Несмотря на эффективные попытки выбить российские военные силы, они имели определенный успех, тем не менее – в Купянске все еще непросто.
Напомним
Шесть дней назад российские войска активно пытались укрепить позиции в северных районах Купянска, занимая до 20% города. Враг также пытается отсекать украинскую логистику с помощью ударов дронов БПЛА.