Бої за Куп’янськ: ЗСУ витісняють ворога, але ситуація залишається непростою

Ситуація у Куп’янську розвивається динамічно – є успіхи у витіснені ворога, але на півночі міста поки тривають контратаки. Передає УНН із посиланням на коментар начальника управління комунікацій Угрупування об’єднаних сил Віктора Трегубова у телемарафоні.

Ситуація у Куп’янську дуже динамічна. Коли ми говоримо про Куп’янськ, ідеться про контроль над окремими будівлями

Представник комунікацій Угрупування об’єднаних сил зауважив, - наразі поки не варто робити великі прогнози щодо Куп’янська.

Станом на зараз (ранок 6-го жотвня), за словами Трегубова, зафіксовано низка контратак у північній частині Куп'янська.

Речник продовжив:

Бої у місті, - це бої у міській забудові. Це бої, які дуже динамічно змінюються за умови нестабільної логістики для обох боків. Незважаючи на ефективні спроби викинути російські військові сили, вони мали певний успіх, тим не менш – у Куп’янську все ще непросто.