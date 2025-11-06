Бої за Куп’янськ: ЗСУ витісняють ворога, але ситуація залишається непростою
Київ • УНН
У Куп'янську тривають динамічні бої у міській забудові. Українським захисникам вдалося потіснити ворога, проте ситуація залишається хиткою.
Ситуація у Куп’янську розвивається динамічно – є успіхи у витіснені ворога, але на півночі міста поки тривають контратаки. Передає УНН із посиланням на коментар начальника управління комунікацій Угрупування об’єднаних сил Віктора Трегубова у телемарафоні.
Деталі
Ситуація у Куп’янську дуже динамічна. Коли ми говоримо про Куп’янськ, ідеться про контроль над окремими будівлями
Представник комунікацій Угрупування об’єднаних сил зауважив, - наразі поки не варто робити великі прогнози щодо Куп’янська.
Станом на зараз (ранок 6-го жотвня), за словами Трегубова, зафіксовано низка контратак у північній частині Куп'янська.
росіян вдалося потіснити, але ситуація дуже хитка
Речник продовжив:
Бої у місті, - це бої у міській забудові. Це бої, які дуже динамічно змінюються за умови нестабільної логістики для обох боків. Незважаючи на ефективні спроби викинути російські військові сили, вони мали певний успіх, тим не менш – у Куп’янську все ще непросто.
Нагадаємо
Шість днів тому російські війська активно намагалися зміцнити позиції у північних районах Куп'янська, займаючи до 20% міста. Ворог також намагається відсікати українську логістику за допомогою ударів дронів БпЛА.