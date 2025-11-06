Уничтожают логистику оккупантов: бойцы движения "Свобода россии" провели серию успешных операций - ГУР
Киев • УНН
Партизаны из движения "Свобода россии" уничтожили системы управления и электроснабжения десятков машин, обеспечивавших перевозку военных грузов.
Движение сопротивления кремлевскому режиму "Свобода россии" осуществило серию успешных операций против логистической инфраструктуры оккупационных войск. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
Детали
Члены российского движения сопротивления действуют с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года - сейчас "Свобода россии" является одним из крупнейших и наиболее эффективных движений сопротивления на территории рф.
Основными целями ударов стали локомотивы, используемые оккупантами для поставки вооружения, боеприпасов и техники в ходе боевых действий против Украины.
Как отметили в ГУР, удары существенно замедлили перемещение вражеских ресурсов и повлияли на стабильность обеспечения подразделений российской оккупационной армии на фронте.
Напомним
Ранее УНН сообщал, что в курской области агент партизанского движения "АТЕШ" вывел из строя вышку связи. Это привело к проблемам в российских военных подразделениях, отвечающих за логистику и охрану границы.