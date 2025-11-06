Уничтожают логистику оккупантов: бойцы движения "Свобода россии" провели серию успешных операций - ГУР

ukenru
Украину накроет антициклон 7 ноября: синоптик прогнозирует сухую и теплую погоду
11:26 • 6270 просмотра
Зеленский подписал новые санкции против рф и анонсировал очередные решения СНБО: чего касается
Эксклюзив
08:00 • 27678 просмотра
Помощь в размере 50 тысяч гривен не повысит желание иметь детей: демограф объяснила, в чем проблема
07:22 • 27676 просмотра
россия снова атаковала железную дорогу в Украине: поезда на востоке меняют маршруты и задерживаются
5 ноября, 21:56 • 33407 просмотра
путин просил урегулировать войну в Украине - Трамп о последнем разговоре с главой рф
5 ноября, 20:20 • 48048 просмотра
Гуманитарную поездку Анджелины Джоли в Херсон прервали сотрудники ТЦК: что известно об инциденте с охранником звезды
5 ноября, 17:06 • 38112 просмотра
В Украине 6 ноября введут графики отключений света во всех регионах – Укрэнерго
Эксклюзив
5 ноября, 15:51 • 32013 просмотра
Часть домов в Киеве подключается к отоплению согласно индивидуальному решению жильцов - КГГА
Эксклюзив
5 ноября, 15:03 • 49469 просмотра
Блокировка счетов украинцев: адвокат рассказал, в каких случаях это могут сделать банки, и как доказать законность операций
Эксклюзив
5 ноября, 13:23 • 49147 просмотра
Формальная ротация или реальные изменения? Ученый совет Государственного биотехнологического университета уволил нардепа-взяточника ОдарченкоPhoto
Ученые из Университета Кельна обнаружили "многообещающее" антитело против ВИЧ6 ноября, 02:50 • 17233 просмотра
Британская армия объявила о первой поставке бронемашин Ajax – с опозданием на восемь лет6 ноября, 03:32 • 15636 просмотра
Меган Маркл возвращается к актерской деятельности спустя восемь лет после ухода из ГолливудаPhoto07:34 • 12713 просмотра
Оффшорные схемы: как компания с российским следом AAL Group Ltd легализовалась в ОАЭ и получила доступ к украинским вертолетамPhoto09:50 • 10956 просмотра
Как правильно стирать зимние куртки: советы для пуховых, шерстяных и синтетических моделейPhoto10:56 • 6882 просмотра
Как правильно стирать зимние куртки: советы для пуховых, шерстяных и синтетических моделейPhoto10:56 • 7242 просмотра
Оффшорные схемы: как компания с российским следом AAL Group Ltd легализовалась в ОАЭ и получила доступ к украинским вертолетамPhoto09:50 • 11137 просмотра
Меган Маркл возвращается к актерской деятельности спустя восемь лет после ухода из ГолливудаPhoto07:34 • 12863 просмотра
Ким Кардашьян обвиняет ChatGPT в своих проваленных экзаменах на адвокатаVideo5 ноября, 15:25 • 21073 просмотра
Звезда «Мстителей» Себастиан Стэн говорит, что киновселенная Marvel сформировала его как актера5 ноября, 14:19 • 23024 просмотра
Роберт Паттинсон раскрыл детали изнурительных съемок "Дюны 3" в пустыне5 ноября, 08:51 • 39885 просмотра
Исполнитель роли Цукерберга всколыхнул мир селебрити: Джесси Айзенберг заявил, что готов пожертвовать почку незнакомцу4 ноября, 16:38 • 44153 просмотра
Уничтожают логистику оккупантов: бойцы движения "Свобода россии" провели серию успешных операций - ГУР

Киев • УНН

 • 140 просмотра

Партизаны из движения "Свобода россии" уничтожили системы управления и электроснабжения десятков машин, обеспечивавших перевозку военных грузов.

Уничтожают логистику оккупантов: бойцы движения "Свобода россии" провели серию успешных операций - ГУР

Движение сопротивления кремлевскому режиму "Свобода россии" осуществило серию успешных операций против логистической инфраструктуры оккупационных войск. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Детали

Члены российского движения сопротивления действуют с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года - сейчас "Свобода россии" является одним из крупнейших и наиболее эффективных движений сопротивления на территории рф.

Основными целями ударов стали локомотивы, используемые оккупантами для поставки вооружения, боеприпасов и техники в ходе боевых действий против Украины.

Партизаны уничтожили системы управления и электроснабжения десятков машин, обеспечивавших перевозку военных грузов.

Как отметили в ГУР, удары существенно замедлили перемещение вражеских ресурсов и повлияли на стабильность обеспечения подразделений российской оккупационной армии на фронте.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что в курской области агент партизанского движения "АТЕШ" вывел из строя вышку связи. Это привело к проблемам в российских военных подразделениях, отвечающих за логистику и охрану границы.

Евгений Устименко

