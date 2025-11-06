Нищать логістику окупантів: бійці руху "Свобода росії" здійснили серію успішних операцій - ГУР
Київ • УНН
Партизани з руху "Свобода росії" знищили системи управління та електропостачання десятків машин, що забезпечували перевезення військових вантажів.
Рух спротиву кремлівському режиму "Свобода росії" здійснив серію успішних операцій проти логістичної інфраструктури окупаційних військ. Про це повідомляє УНН з посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
Деталі
Члени російського руху опору діють з початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року - наразі "Свобода росії" є одним з найбільших та найефективніших рухів спротиву на території рф.
Основними цілями ударів стали локомотиви, які використовуються окупантами для постачання озброєння, боєприпасів та техніки в ході бойових дій проти України.
Як зазначили в ГУР, удари суттєво сповільнили переміщення ворожих ресурсів та вплинули на стабільність забезпечення підрозділів російської окупаційної армії на фронті.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що у курській області агент партизанського руху "АТЕШ" вивів з ладу вишку зв’язку. Це призвело до проблем в російських військових підрозділах, що відповідають за логістику і охорону кордону.