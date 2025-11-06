Генштаб: за добу – понад 90 бойових зіткнень, росіяни безуспішно штурмують на кількох напрямках
Київ • УНН
За добу зафіксовано 93 бойові зіткнення, ворог активізувався на півночі та сході. Окупанти безуспішно штурмують на кількох напрямках, найбільше атак на Покровському.
Сили оборони України утримують позиції та зривають спроби противника просунутися вглиб української території. Від початку доби зафіксовано 93 бойові зіткнення. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у своєму зведенні, пише УНН.
Деталі
За інформацією Генштабу ЗСУ, окупанти активізувалися на півночі та сході, обстрілюючи прикордонні громади Сумщини та Чернігівщини – зокрема Бобилівку, Нововасилівку, Сергіївське, Ясну Поляну та інші.
На Північно-Слобожанському й Курському напрямках ворог здійснив вісім атак і чотири авіаудари, скинувши десять керованих бомб. Українські позиції обстрілювали 99 разів, із них 13 – із реактивних систем залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку тривають бої поблизу Вовчанська та Дворічанського – чотири атаки відбито, ще одна триває.
У районі Куп’янська росіяни десять разів намагалися прорвати оборону біля Петропавлівки, Піщаного та Глушківки; три сутички ще тривають.
На Лиманському напрямку окупанти штурмували позиції ЗСУ поблизу Новоєгорівки, Греківки, Зарічного та Новоселівки – чотири бої не завершено.
Найгарячіше залишається на Покровському напрямку, де ворог здійснив 32 спроби штурму, проте Сили оборони відбили вже 26 атак і продовжують контрудари.
Також противник безуспішно штурмував у районах Костянтинівки, Краматорська, Гуляйполя та на напрямку Антонівського мосту.
Сили оборони вживають заходів для недопущення просування противника вглиб української території
