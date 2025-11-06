Генштаб: за добу – понад 90 бойових зіткнень, росіяни безуспішно штурмують на кількох напрямках

ukenru
Ексклюзив
14:11 • 4642 перегляди
У Раді запропонували створити "реєстр дропів": у чому полягає основна ідея законопроєкту, та коли його розгляне комітет
12:47 • 10870 перегляди
Атака рф знеструмила вісім шахт на Дніпропетровщині, понад 2500 гірників опинились під землею - Міненерго
12:10 • 13431 перегляди
Україну накриє антициклон 7 листопада: синоптик прогнозує суху та теплу погоду
11:26 • 14455 перегляди
Зеленський підписав нові санкції проти рф і анонсував чергові рішення РНБО: чого стосується
Ексклюзив
6 листопада, 08:00 • 36204 перегляди
Допомога у розмірі 50 тисяч гривень не підвищить бажання мати дітей: демографиня пояснила, в чому проблема
6 листопада, 07:22 • 31668 перегляди
росія знову атакувала залізницю в Україні: поїзди на сході змінюють маршрути та затримуються
5 листопада, 21:56 • 35514 перегляди
путін просив врегулювати війну в Україні - Трамп про останню розмову з очільником рф
5 листопада, 20:20 • 49301 перегляди
Гуманітарну поїздку Анджеліни Джолі до Херсона перервали співробітники ТЦК: що відомо про інцидент з охоронцем зірки
5 листопада, 17:06 • 38545 перегляди
В Україні 6 листопада запровадять графіки вимкнень світла у всіх регіонах – Укренерго
Ексклюзив
5 листопада, 15:51 • 32327 перегляди
Частина будинків у Києві підключається до опалення згідно з індивідуальним рішенням мешканців - КМДА
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Популярнi новини
Кінбурнська коса зруйнована: екологи та військові повідомляють про катастрофічні наслідки 09:24 • 11922 перегляди
У Києві розслідують зникнення начальника відділення поліції та арештованих коштів 09:36 • 10184 перегляди
В Україні запускають програму "Гроші ходять за вчителем": що це і які умови для педагогів13:00 • 8406 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марк Рютте
Джеффрі Епштайн
Андерс Фог Расмуссен
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Велика Британія
Ізраїль
Кім Кардаш'ян звинувачує ChatGPT у своїх провалених іспитах на адвокатаVideo5 листопада, 15:25 • 23148 перегляди
Зірка “Месників” Себастіан Стен каже, що кіновсесвіт Marvel сформував його, як актора5 листопада, 14:19 • 25116 перегляди
Роберт Паттінсон розкрив деталі виснажливих зйомок "Дюни 3" у пустелі5 листопада, 08:51 • 41772 перегляди
Виконавець ролі Цукерберга сколихнув світ селебріті: Джессі Айзенберг заявив, що готовий пожертвувати нирку незнайомцю4 листопада, 16:38 • 45962 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
The New York Times
Фільм
The Guardian

Генштаб: за добу – понад 90 бойових зіткнень, росіяни безуспішно штурмують на кількох напрямках

Київ • УНН

 • 440 перегляди

За добу зафіксовано 93 бойові зіткнення, ворог активізувався на півночі та сході. Окупанти безуспішно штурмують на кількох напрямках, найбільше атак на Покровському.

Генштаб: за добу – понад 90 бойових зіткнень, росіяни безуспішно штурмують на кількох напрямках

Сили оборони України утримують позиції та зривають спроби противника просунутися вглиб української території. Від початку доби зафіксовано 93 бойові зіткнення. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у своєму зведенні, пише УНН.

Деталі

За інформацією Генштабу ЗСУ, окупанти активізувалися на півночі та сході, обстрілюючи прикордонні громади Сумщини та Чернігівщини – зокрема Бобилівку, Нововасилівку, Сергіївське, Ясну Поляну та інші.

На Північно-Слобожанському й Курському напрямках ворог здійснив вісім атак і чотири авіаудари, скинувши десять керованих бомб. Українські позиції обстрілювали 99 разів, із них 13 – із реактивних систем залпового вогню.

Атака рф знеструмила вісім шахт на Дніпропетровщині, понад 2500 гірників опинились під землею - Міненерго06.11.25, 14:47 • 10900 переглядiв

На Південно-Слобожанському напрямку тривають бої поблизу Вовчанська та Дворічанського – чотири атаки відбито, ще одна триває.

У районі Куп’янська росіяни десять разів намагалися прорвати оборону біля Петропавлівки, Піщаного та Глушківки; три сутички ще тривають.

На Лиманському напрямку окупанти штурмували позиції ЗСУ поблизу Новоєгорівки, Греківки, Зарічного та Новоселівки – чотири бої не завершено.

Нищать логістику окупантів: бійці руху "Свобода росії" здійснили серію успішних операцій - ГУР06.11.25, 14:35 • 1490 переглядiв

Найгарячіше залишається на Покровському напрямку, де ворог здійснив 32 спроби штурму, проте Сили оборони відбили вже 26 атак і продовжують контрудари.

Також противник безуспішно штурмував у районах Костянтинівки, Краматорська, Гуляйполя та на напрямку Антонівського мосту.

Сили оборони вживають заходів для недопущення просування противника вглиб української території 

– наголосили в Генеральному штабі ЗСУ.

Бої за Куп’янськ: ЗСУ витісняють ворога, але ситуація залишається непростою06.11.25, 11:13 • 2406 переглядiв

Степан Гафтко

Війна в Україні
Енергетика
Війна в Україні
Сутички
Відключення світла
Електроенергія
Вовчанськ
Сумська область
Дніпропетровська область
Генеральний штаб Збройних сил України
Міністерство енергетики України
Чернігівська область
Гуляйполе
Україна
Костянтинівка
Краматорськ
Куп'янськ