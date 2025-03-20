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Два месяца после инаугурации Трампа: что изменилось для Украины

Киев • УНН

 • 260770 просмотра

Действия Трампа влияют на международную политику, вызывая опасения в Украине относительно поддержки. Первые решения включали кадровые изменения и отмену некоторых решений Байдена.

Два месяца после инаугурации Трампа: что изменилось для Украины

Прошло два месяца с момента возвращения президента США Дональда Трампа в Белый дом, и его действия уже влияют на международную политику. Особенно пристально за его шагами следят в Украине, ведь решения нового президента США могут кардинально изменить формат американской поддержки в борьбе против агрессии россии.

Вопросы военной помощи, санкционного давления на кремль и трансатлантического единства теперь находятся в состоянии неопределенности. В то же время, несмотря на опасения относительно возможного изменения курса Вашингтона, в Киеве и Европе пытаются найти пути для сохранения стратегического партнерства с США. Как первые два месяца президентства Трампа повлияли на ситуацию в Украине – рассмотрим в материале УНН.

Начало президентства Дональда Трампа: основные ожидания от избирателей и мира 

Традиционно каждый президент США после выборов переживает так называемый "медовый месяц" – период, когда граждане в целом довольны его работой. По данным опроса Gallup, рейтинг одобрения Трампа в начале второго срока составляет 45%, что даже немного выше, чем в его первый президентский срок.

В то же время, по данным опроса Киевского международного института социологии, по состоянию на конец декабря 2024 года, 45% украинцев считали, что победа Дональда Трампа приближает мир. Впрочем, 15% из них считали, что мир становится значительно ближе, а остальные 30% говорили, что мир становится лишь немного ближе.

В том, что при таких обстоятельствах мир не наступит быстрее, ответили 14%. А остальные 40% считают, что победа Трампа никак не повлияет на ситуацию в Украине.

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Международная реакция

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял о том, что с администрацией новоизбранного президента США Дональда Трампа война между россией и Украиной завершится быстрее.

Для нас очень важен справедливый мир, чтобы не было ощущения, что мы потеряли лучших ради несправедливости, которую вам навязали. Война закончится, но точной даты нет. Безусловно, с политикой этой команды, которая сейчас возглавит Белый дом, война закончится быстрее. Это их подход, их обещание своему обществу, и для них это также очень важно

- добавил Зеленский.

Президент Польши Анджей Дуда выразил мнение, что Трамп не откажется от поддержки Украины, поскольку хорошо осознает, сколько США инвестировали в нее за последние годы.

"Когда мои коллеги выражают опасения относительно того, что Трамп будет делать в Украине, я улыбаюсь и говорю: попробуйте забрать у Трампа то, что он считает своим", – заявил Дуда в интервью швейцарскому изданию Neue Zuercher Zeitung.

В то же время премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон признал, что существует риск уменьшения обязательств США перед Украиной.

"Мы принимаем во внимание тот факт, что США сейчас является крупнейшим государством, предоставляющим военную помощь Украине. Мы ценим это, мы благодарны за это, мы не воспринимаем это как должное. Мы сделаем все возможное, чтобы подчеркнуть нашу волю поддерживать трансатлантические обязательства", – отметил глава правительства Швеции.

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Первые решения и указы: с чего начал Трамп 

20 января Дональд Трамп официально вступил в должность президента США и сразу же подписал ряд первых указов в Президентском кабинете в Капитолии.

Как сообщало CBS News, первый документ, который подписал Трамп, касался назначений на уровне Кабинета министров, а второй – 47 кадровых решений для низших должностей. Также были утверждены исполняющие обязанности глав ведомств и члены различных комиссий.

Кроме кадровых решений, Трамп подписал указ о поднятии государственных флагов после их приспускания в знак почтения памяти 39-го президента США Джимми Картера, который недавно умер. 

Эти первые решения демонстрируют стремление администрации Трампа быстро заполнить ключевые государственные должности и отдать дань уважения одному из бывших лидеров страны.

Как сообщал Белый дом, за первые 50 дней на посту Трамп не только принимал решения, но и отменял то, что делал его предшественник. Так, он отменил все "прокитайские и антиамериканские энергетические постановления администрации Байдена, которые уничтожали рабочие места". Также Трамп "положил конец злоупотреблениям администрации Байдена схемой условно-досрочного освобождения нелегальных иммигрантов".

Украине посвятили 16 пункт в списке "достижений". Его назвали: "Президент Трамп стремится к миру во всем мире".

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Громкие заявления о завершении войны в Украине 

На второй срок своего президента Трамп взял на себя несколько миротворческую роль. В частности, во время предвыборной кампании Трамп утверждал, что война в Украине может быть прекращена уже за сутки. Также от него неоднократно звучало заявление, что если бы он был президентом — этой войны и не было бы. 

"Я хочу, чтобы все перестали умирать. Они умирают, россияне и украинцы. Я хочу, чтобы это прекратилось", — отметил Трамп.

Однако, потом президент США заявил, что надеется на завершение войны за шесть месяцев.

Впоследствии он объяснил, что его предыдущее заявление о 24 часах было сказано с сарказмом. "Я был немного саркастичным, когда сказал, что так и будет. На самом деле я имел в виду, что хочу урегулировать ситуацию, и я думаю, что мне это удастся", — добавил он.

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Спор в Овальном кабинете

Одним из самых громких событий первых двух месяцев президентства Дональда Трампа стал напряженный разговор между ним и Президентом Украины Владимиром Зеленским. Во время встречи в Овальном кабинете стороны обсуждали гарантии безопасности для Украины и дальнейшую военную помощь, но дискуссия быстро переросла в острую перепалку.

"С войной у всех проблемы...У вас есть океан, океан вас отгораживает, но вы почувствуете,"- сказал Зеленский после чего Трамп разнервничался и перебил Зеленского.

Разговор перешел на высокие тональности. В частности, президент США ответил Зеленскому, заявив: "Не говорите нам, что мы будем чувствовать. Мы пытаемся решить вашу проблему. Не надо нам навязывать свои позиции. Вы не имеете права нам диктовать то, что мы будем чувствовать...Нам будет замечательно, мы будем сильны, мы будем мощны. Вы в не очень выгодной позиции, вы в не надлежащих условиях, у вас нет на руках нужных карт. Вы проявляете неуважение к нашей стране". 

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К спору присоединился вице-президент США Джей Ди Венс и обратился к Зеленскому: "Вы не можете нам указывать, что нам делать...Президент США пытается спасти вашу страну".

Также Трамп Трамп подчеркнул, что США уже предоставили значительную финансовую и военную помощь Украине.

Впоследствии, как заявил заявил специальный представитель президента США по вопросам Ближнего Востока Стив Виткофф, Зеленский извинился перед Трампом из-за этой ситуации. 

"Зеленский прислал письмо президенту. Он извинился за весь этот инцидент, который произошел в Овальном кабинете. Я думаю, что это был важный шаг, и было много дискуссий между нашими командами и украинцами и европейцами, которые также имеют отношение к этой дискуссии. И я хотел бы охарактеризовать это как прогресс, и поэтому я надеюсь, что будет достигнута сделка",- сказал Виткофф.

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Трамп в свою очередь прокомментировал ситуацию, отметив, что его администрация пыталась  заставить Украину принимать "правильные решения" для достижения мира. 

"Там гибнет много людей, и мы должны были заставить Украину поступить правильно. Это была непростая ситуация. Вы могли увидеть небольшую сцену в Овальном кабинете. Но я думаю, что сейчас они делают правильные вещи, и мы пытаемся заключить мирное соглашение. Мы хотим получить прекращение огня, а затем - мирное соглашение", - заявил Трамп.

Помощь Украине: сокращение и неопределенность

Военный эксперт Олег Жданов в комментарии журналисту УНН подчеркнул, что все опасения относительно политики Трампа по возвращению на должность осуществились. В частности, по его словам, президент США полностью работает на администрацию путина и самого президента-диктатора.

Он делает все, чтобы путину было хорошо и чтобы он был доволен

- говорит Жданов.

Кроме того, эксперт добавил, что в бюджете США на 2025 год нет заложенных средств на помощь Украине.  Более того, по его словам, Трамп пытается оказывать давление на Киев, используя прекращение поддержки как рычаг влияния.

Мы сейчас дополучаем то, что нам еще выдавал Байден. И все, сейчас на этом помощь заканчивается. Там остаются еще долгосрочные контракты до конца 2026 года. Правда, это такие очень маленькие объемы, потому что там производства выпускают продукцию и мы ее получаем в виде техники и вооружения. Это не огромные объемы поставок

- пояснил эксперт.

"Ну, а с политической точки зрения, видите, Трамп делает все, чтобы Украина капитулировала перед российской федерацией. К сожалению, он нас променял на Ближний Восток и сегодня они решают проблемы Израиля за счет того, что путину Украина, а Израилю - Палестина", - добавил Жданов.

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Влияние на мировую экономику

УНН пообщался с исполнительным директором Экономического дискуссионного клуба Олегом Пендзиным, который также отметил, что экономическая ситуация в Украине остается стабильной благодаря решениям, принятым до президентства Трампа. Пендзин отмечает, что финансовая поддержка со стороны G7, размером $50 миллиардов позволяет Украине уверенно чувствовать себя в 2025 году.

Но мы должны абсолютно трезво понимать, что в 2026 году абсолютно непонятно, что будет дальше. Какая будет подушка финансовая, будет ли она вообще, или кто-то годен будет что-то еще Украине предоставить. То есть вопросов очень много

-отметил Пендзин.

"А так в целом, я думаю, что мир с приходом Трампа в Овальный кабинет очень сильно напрягся. И это видно и по курсу акций крупнейших американских корпораций, и по динамике курса доллара, который упал. Это видно и по торговых войнах, которые начались между Канадой, США и Мексикой. Поэтому мир на сегодняшний момент накануне чрезвычайно больших изменений", - добавил Пендзин.

Председатель "Института Американистики" Владислав Фарапонов рассказал УНН, что считает, что сейчас риторика Трампа напоминает его первую каденцию.

"Прежде всего это вызвано работой на внутреннего пользователя на внутреннюю аудиторию. Поэтому я бы сказал, что на самом деле, сложно сегодня оценить работу администрации Трампа в процессе, но во внутренней политике однозначно есть такие контроверсионные решения, которые еще непонятно, каким образом заканчивается. Я имею в виду, ликвидация USAID или закрытие "Радио Свобода", "Голоса Америки", связи с москвой вызывают беспокойство", - пояснил эксперт.

Фарапонов добавил, что Трамп сейчас пытается удержать ключевых людей в администрации, что свидетельствует о его осторожном подходе к внутриполитическим раскладам.

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Алина Волянская

Алина Волянская

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