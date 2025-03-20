"Непревзойденный переговорщик": Келлог похвалил Трампа после его разговора с Зеленским
Киев • УНН
Кит Келлог назвал разговор Трампа и Зеленского превосходным. По словам спецпосланника США в Украине, глава Белого дома ведет переговоры с обеими сторонами для прекращения огня и мирного договора.
Президент США Дональд Трамп – отличный переговорщик. Об этом, комментируя для Fox News результаты телефонного разговора главы Белого дома с Президентом Украины Владимиром Зеленским, сказал спецпосланник США в Украине генерал Кит Келлогг, сообщает УНН.
Детали
Дипломат, в частности, назвал разговор Трампа и Зеленского "просто замечательным".
Мы на 58-м дне (президентства Трампа - ред.), и президент Трамп уже разговаривает с путиным, с Зеленским. Это срок, когда вы фактически ведете переговоры с обеих сторон, пока мы не достигнем полного прекращения огня, что ведет вас к мирному договору
Он повторил слова своего руководителя о том, что если бы Трамп был президентом, война россии против Украины не началась бы.
"И он прилагает очень, очень много усилий, чтобы это сделать. И сегодня был еще один пример. Команды работают очень хорошо", - резюмировал Келлогг.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его разговор с президентом США Дональдом Трампом "был позитивным, очень содержательным и откровенным". По его словам, они, в частности, говорили о первом шаге к прекращению огня, ситуации на поле боя и последствиях российских ударов.
Ранее Трамп заявил, что завершил разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, он длился час и был "очень хорошим".
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