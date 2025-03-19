Украина не планирует участвовать в переговорах США и рф в воскресенье – Подоляк

Украина не планирует участвовать в переговорах США и россии в воскресенье в Саудовской Аравии. Об этом заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк The Guardian, передает УНН.

Подоляк заявил, что запланированные на воскресенье переговоры в Саудовской Аравии, как ожидается, будут двусторонними между США и россией, и сказал, что нет планов относительно участия Украины, хотя он признал, что придется дождаться результатов телефонного разговора Трампа и Зеленского позже, чтобы знать, когда состоятся дальнейшие переговоры с участием Украины.

Президент хочет полностью понять содержание этого звонка от Трампа. Главное - понять, как Трамп видит результаты его звонка с путиным, и сделать из этого выводы - сказал Подоляк.

Трамп заявил, что завершил "очень хороший" разговор с Зеленским

Также Подоляк прокомментировал дискуссию между Трампом и Зеленским в Белом доме 28 февраля.

Это был достаточно эмоциональный разговор в Овальном кабинете, и он показал, что противоречия накопились. Затем эти противоречия были положены на стол переговоров в Саудовской Аравии, и очень быстро были сделаны официальные и неофициальные коммуникации. Администрации создали переговорные группы, и мы быстро перешли к обсуждению конкретных вопросов вокруг этих противоречий и нашли синхронную позицию - рассказал Подоляк.

Относительно заявления кремля о том, что путин сказал, что Запад должен прекратить любую военную поддержку и обмен разведданными с Украиной до того, как будет достигнута договоренность о прекращении огня, он сказал: "Конечно, это очень странное требование. Он говорит: "Мы хотим, чтобы вас разоружили, а потом мы можем продолжать воевать". Вот как это звучит...Он хочет, чтобы Украина отказалась от армии, от гарантий безопасности, от права быть в союзах, от разных территорий. Это то, за что он боролся три года, и он не мог это сделать в военной форме… И теперь это то, чего он хочет от переговорного процесса".

Дополнение

США и россия проведут переговоры относительно деталей прекращения огня в Украине в воскресенье, 23 марта, в Саудовской Аравии.

18 марта Президент США Дональд Трамп и российский диктатор владимир путин согласились, что движение к миру начнется с энергетического и инфраструктурного прекращения огня. Также будут проведены технические переговоры по внедрению морского перемирия в Черном море. Как отметили в Белом доме, "эти переговоры начнутся немедленно на Ближнем Востоке".