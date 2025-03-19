Україна не планує брати участь у переговорах США та рф у неділю – Подоляк

Україна не планує брати участь у переговорах США та росії в неділю у Саудівській Аравії. Про це заявив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк The Guardian, передає УНН.

Подоляк заявив, що заплановані на неділю переговори в Саудівській Аравії, як очікується, будуть двосторонніми між США та росією, і сказав, що немає планів щодо участі України, хоча він визнав, що доведеться дочекатися результатів телефонної розмови Трампа і Зеленського пізніше, щоб знати, коли відбудуться подальші переговори за участю України.

Президент хоче повністю зрозуміти зміст цього дзвінка від Трампа. Головне - зрозуміти, як Трамп бачить результати його дзвінка з путіним, і зробити з цього висновки - сказав Подоляк.

Трамп заявив, що завершив "дуже хорошу" розмову із Зеленським

Також Подоляк прокоментував дискусію між Трампом і Зеленським у Білому домі 28 лютого.

Це була досить емоційна розмова в Овальному кабінеті, і вона показала, що протиріччя накопичилися. Потім ці протиріччя були покладені на стіл переговорів у Саудівській Аравії, і дуже швидко були зроблені офіційні та неофіційні комунікації. Адміністрації створили переговорні групи, і ми швидко перейшли до обговорення конкретних питань навколо цих протиріч і знайшли синхронну позицію - розповів Подоляк.

Щодо заяви кремля про те, що путін сказав, що Захід повинен припинити будь-яку військову підтримку та обмін розвідданими з Україною до того, як буде досягнута домовленість про припинення вогню, він сказав: "Звичайно, це дуже дивна вимога. Він каже: "Ми хочемо, щоб вас роззброїли, а потім ми можемо продовжувати воювати". Ось як це звучить...Він хоче, щоб Україна відмовилася від армії, від гарантій безпеки, від права бути в союзах, від різних територій. Це те, за що він боровся три роки, і він не міг це зробити у військовій формі… І тепер це те, чого він хоче від переговорного процесу".

Доповнення

США і росія проведуть переговори щодо деталей припинення вогню в Україні в неділю, 23 березня, в Саудівській Аравії.

18 березня Президент США Дональд Трамп і російський диктатор володимир путін погодилися, що рух до миру почнеться з енергетичного та інфраструктурного припинення вогню. Також будуть проведені технічні переговори щодо впровадження морського перемир'я в Чорному морі. Як зазначили у Білому домі, "ці переговори почнуться негайно на Близькому Сході".