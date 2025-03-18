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Подоляк спрогнозував, про що говоритимуть Трамп і путін

Київ • УНН

 • 16272 перегляди

Михайло Подоляк розповів, що Трамп запропонує путіну 30-денне перемир'я, а путін вимагатиме припинити постачання зброї Україні.

Подоляк спрогнозував, про що говоритимуть Трамп і путін

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк спрогнозував, якою буде розмова між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором володимиром путіним, яка вже скоро має відбутися. Він нагадав, йтиметься лише про перемир’я строком на 30 днів, а не про мир, пише УНН з посиланням на повідомлення Подоляка в X.

Давайте поговоримо про щось просте, інфантильне і дурне — люб’язно сказав відомий російський діяч 

- іронічно почав свій пост Подоляк.

Він нагадав, що головною метою Трампа є організувати 30-денне перемир’я між Україною та росією, проте до миру ще далеко.

Напередодні… Є відома американська пропозиція запровадити "30-денне перемир’я". Це чіткий ультиматум перед переговорами, без будь-яких попередніх умов 

- зазначив Подоляк.

Він також додав, що безпосередньо переговори, з дискусіями та обговореннями умов, можуть розпочатися лише після набуття чинності режиму припинення вогню. Радник Голови Офісу президента додав, що наразі ні миру, ні перемир’я ще нема, а війна далека від завершення. 

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І Подоляк також зазначив, що зі свого боку російський диктатор путін вимагає припинити постачання зброї Україні, наголошуючи на тому, що сама росія буде продовжувати нарощувати свій потенціал на фронті.

І після цього росія (через когось на кшталт лаврова) просто скаже: "Ну, ми не змогли домовитися, тому давайте далі 

- пояснив наміри російської сторони Подоляк.

При цьому путін продовжуватиме вимагати, щоб Україні припинили надавати зброю, щоб вона стала ще слабшою перед військами агресора.

Лицемірна логіка? Абсолютно. Але для путіна це звичний бізнес. Він відкрита книга, і його наміри абсолютно очевидні 

- вважає радник голови ОП.

Доповнення

путін прокоментував заяву прессекретаря кремля дмитра пєскова щодо часу запланованої телефонної розмови з Трампом. Зокрема, як повідомляв пєсков, телефонна розмова російського лідера з президентом США має відбутися 18 березня з 16:00 до 18:00 за місцевим часом (з 15 по 17 годину за Києвом). Утім, путін не підтвердив цю інформацію.

Раніше повідомлялося, що Дональд Трамп заявив, що найближчим часом планує переговори з президентом рф щодо врегулювання війни.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

ВійнаПолітика
Дональд Трамп
Михайло Подоляк
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