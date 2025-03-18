путін не підтвердив час розмови з Трампом

президент рф володимир путін прокоментував заяву прессекретаря кремля дмитра пєскова щодо часу запланованої телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомляють росЗМІ, пише УНН.

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Зокрема, як повідомляв пєсков, телефонна розмова російського лідера з президентом США має відбутися 18 березня з 16:00 до 18:00 за місцевим часом (з 15 по 17 годину за Києвом).

Утім, путін не підтвердив цю інформацію.

"Не слухайте його (пєскова - ред). У нього робота така", - заявив путін.

Виступ путіна відбувся незадовго до попереднього часу очікуваних переговорів з Трампом.

путін, як зазначає Sky News, також скористався виступом, щоб звинуватити союзників України в бажанні "послабити і стримати" росію.

Перед телефонною розмовою з Трампом путін сказав російським підприємствам не розраховувати на відновлення повної вільної торгівлі або руху капіталу в разі послаблення санкцій.

"Наші конкуренти завжди хочуть послабити і стримати нас", - сказав він.

"Навіть якщо одна сторона зробить жест і запропонує щось скасувати або полегшити, інший спосіб створити для нас проблеми буде негайно знайдений", - сказав путін.

Нагадаємо

Раніше повідомлялося, що Дональд Трамп заявив, що найближчим часом планує переговори з президентом рф щодо врегулювання війни.

У кремлі ж прокоментували цю заяву і зазначили про те, що телефонна розмова з російським диктатором володимиром путіним відбудеться в проміжку з 16 по 18 годину за місцевим часом.