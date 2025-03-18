Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

Трамп напередодні розмови з путіним заявив, що багато елементів щодо мирної угоди вже узгоджені. Про це повідомляє Президент США Дональд Трамп, передає УНН.

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Глава Америки Дональд Трамп заявив, що найближчим часом планує переговори з президентом рф щодо врегулювання війни. За його словами, частину умов можливої угоди вже узгоджено, але залишається низка невирішених питань.

Багато елементів остаточної угоди було узгоджено, але ще багато чого залишилося - сказав Трамп.

Президент США також висловив занепокоєння кількістю жертв серед військових, наголошуючи на необхідності якнайшвидшого завершення бойових дій. Згідно з його оцінками, втрати обчислюються тисячами загиблих щотижня.

Гинуть тисячі молодих солдатів та інших. Щотижня гине 2500 солдатів з обох сторін, і це має закінчитися ЗАРАЗ - додав Трамп.

Нагадаємо

Раніше було поінформовано, що Дональд Трамп повідомив про розмову з путіним для обговорення завершення війни в Україні, питання територій та ЗАЕС. Розмова запланована на ранок вівторка.

Трамп: говоритиму з путіним завтра вранці