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Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

Київ • УНН

 • 112728 перегляди

Дональд Трамп заявив про заплановані переговори з президентом рф щодо врегулювання війни. За його словами, частину умов угоди вже узгоджено, але є невирішені питання.

Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

Трамп напередодні розмови з путіним заявив, що багато елементів щодо мирної угоди вже узгоджені. Про це повідомляє Президент США Дональд Трамп, передає УНН.

Деталі

Глава Америки Дональд Трамп заявив, що найближчим часом планує переговори з президентом рф щодо врегулювання війни. За його словами, частину умов можливої угоди вже узгоджено, але залишається низка невирішених питань. 

Багато елементів остаточної угоди було узгоджено, але ще багато чого залишилося

- сказав Трамп.

Президент США також висловив занепокоєння кількістю жертв серед військових, наголошуючи на необхідності якнайшвидшого завершення бойових дій. Згідно з його оцінками, втрати обчислюються тисячами загиблих щотижня. 

Гинуть тисячі молодих солдатів та інших. Щотижня гине 2500 солдатів з обох сторін, і це має закінчитися ЗАРАЗ

- додав Трамп.

Нагадаємо

Раніше було поінформовано, що Дональд Трамп повідомив про розмову з путіним для обговорення завершення війни в Україні, питання територій та ЗАЕС. Розмова запланована на ранок вівторка.

Трамп: говоритиму з путіним завтра вранці17.03.25, 21:56 • 85420 переглядiв

Юлія Котвицька

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