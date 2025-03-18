Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним
Київ • УНН
Дональд Трамп заявив про заплановані переговори з президентом рф щодо врегулювання війни. За його словами, частину умов угоди вже узгоджено, але є невирішені питання.
Трамп напередодні розмови з путіним заявив, що багато елементів щодо мирної угоди вже узгоджені. Про це повідомляє Президент США Дональд Трамп, передає УНН.
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Глава Америки Дональд Трамп заявив, що найближчим часом планує переговори з президентом рф щодо врегулювання війни. За його словами, частину умов можливої угоди вже узгоджено, але залишається низка невирішених питань.
Багато елементів остаточної угоди було узгоджено, але ще багато чого залишилося
Президент США також висловив занепокоєння кількістю жертв серед військових, наголошуючи на необхідності якнайшвидшого завершення бойових дій. Згідно з його оцінками, втрати обчислюються тисячами загиблих щотижня.
Гинуть тисячі молодих солдатів та інших. Щотижня гине 2500 солдатів з обох сторін, і це має закінчитися ЗАРАЗ
Нагадаємо
Раніше було поінформовано, що Дональд Трамп повідомив про розмову з путіним для обговорення завершення війни в Україні, питання територій та ЗАЕС. Розмова запланована на ранок вівторка.
Трамп: говоритиму з путіним завтра вранці17.03.25, 21:56 • 85420 переглядiв