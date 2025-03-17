Трамп: говоритиму з путіним завтра вранці
Київ • УНН
Дональд Трамп заявив про розмову з путіним для обговорення завершення війни в Україні, питання територій та ЗАЕС. Розмова запланована на ранок вівторка.
Президент США Дональд Трамп заявив, що у вівторок, 18 березня, вранці проведе розмову з російським диктатором володимиром путіним. За його словами, США хоче побачити, чи зможе покласти край війні між рф та Україною. Про це Трамп заявив журналістам на борту Air Force One, повідомляє Reuters, передає УНН.
Ми хочемо побачити, чи зможемо ми покласти край цій війні. Можливо, зможемо, можливо, ні, але я думаю, що у нас є дуже хороші шанси. Я буду говорити з президентом путіним у вівторок. За вихідні було зроблено багато роботи
Clash Report уточнює, що Трамп заявив, що розмовлятиме з путіним завтра вранці.
Він зазначив, що планується обговорити питання територій, а також ЗАЕС.
"Ми вже говоримо про це, розділяючи певні активи", - додав Трамп.
Нагадаємо
Інститут вивчення війни (ISW) зазначав, що російський диктатор володимир путін, імовірно, має намір відволікти увагу від будь-яких переговорів про майбутнє припинення вогню в Україні й затягнути їх.
Так, путін заявляв про готовність до перемир'я з Україною на 30 діб. Проте, за його словами, існують певні умови для цього.
Засекречені звіти розвідки США ставлять під сумнів готовність російського диктатора володимира путіна припинити війну проти України.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що вже завтра, 18 березня, буде рівно тиждень, як на столі лежить пропозиція США щодо тиші в небі, на морі та на фронті, яку ігнорує російський диктатор володимир путін.