путін вже тиждень не здатний вичавити із себе “так” у відповідь на пропозицію тиші - Зеленський
Київ • УНН
Президент України заявив, що пропозиція США про припинення вогню лежить на столі вже тиждень, але путін її ігнорує. Зеленський наголосив, що кожен день війни забирає життя людей.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що вже завтра, 18 березня, буде рівно тиждень, як на столі лежить пропозиція США щодо тиші в небі, на морі та на фронті, яку ігнорує російський диктатор володимир путін. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.
Дуже важливо, що завтра – уже тиждень, як на столі пропозиція Америки щодо тиші в небі, на морі та на фронті. Цю пропозицію вже давно можна було почати реалізовувати. Кожен день в умовах війни – це життя людей. Зараз уже майже тиждень, як абсолютно всім у світі – навіть тим, хто вже три роки не хотів визнавати правди, – очевидно, що саме путін продовжує й затягує цю війну. Саме путін уже тиждень не здатний вичавити із себе "так" у відповідь на пропозицію тиші. Він там розповідає що завгодно, але не те, що хоче почути зараз увесь світ. Безумовна пропозиція тиші – фактично збереження життів, – щоб дипломати могли працювати для гарантування безпеки й надійного миру, – саме цю пропозицію росія ігнорує. Тиск потрібен, щоб нарешті у Москві сприйняли, що їхню війну треба завершувати
Нагадаємо
Інститут вивчення війни (ISW) зазначав, що російський диктатор володимир путін, імовірно, має намір відволікти увагу від будь-яких переговорів про майбутнє припинення вогню в Україні й затягнути їх.
Так, путін заявляв про готовність до перемир'я з Україною на 30 діб. Проте, за його словами, існують певні умови для цього.
Засекречені звіти розвідки США ставлять під сумнів готовність російського диктатора володимира путіна припинити війну проти України.