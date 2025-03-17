путін вже тиждень не здатний вичавити із себе “так” у відповідь на пропозицію тиші - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вже завтра, 18 березня, буде рівно тиждень, як на столі лежить пропозиція США щодо тиші в небі, на морі та на фронті, яку ігнорує російський диктатор володимир путін. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.

Дуже важливо, що завтра – уже тиждень, як на столі пропозиція Америки щодо тиші в небі, на морі та на фронті. Цю пропозицію вже давно можна було почати реалізовувати. Кожен день в умовах війни – це життя людей. Зараз уже майже тиждень, як абсолютно всім у світі – навіть тим, хто вже три роки не хотів визнавати правди, – очевидно, що саме путін продовжує й затягує цю війну. Саме путін уже тиждень не здатний вичавити із себе "так" у відповідь на пропозицію тиші. Він там розповідає що завгодно, але не те, що хоче почути зараз увесь світ. Безумовна пропозиція тиші – фактично збереження життів, – щоб дипломати могли працювати для гарантування безпеки й надійного миру, – саме цю пропозицію росія ігнорує. Тиск потрібен, щоб нарешті у Москві сприйняли, що їхню війну треба завершувати - сказав Зеленський.

Нагадаємо

Інститут вивчення війни (ISW) зазначав, що російський диктатор володимир путін, імовірно, має намір відволікти увагу від будь-яких переговорів про майбутнє припинення вогню в Україні й затягнути їх.

Так, путін заявляв про готовність до перемир'я з Україною на 30 діб. Проте, за його словами, існують певні умови для цього.

Засекречені звіти розвідки США ставлять під сумнів готовність російського диктатора володимира путіна припинити війну проти України.