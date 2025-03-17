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путин уже неделю не способен выдавить из себя “да” в ответ на предложение тишины - Зеленский

Киев • УНН

 • 72228 просмотра

Президент Украины заявил, что предложение США о прекращении огня лежит на столе уже неделю, но путин его игнорирует. Зеленский подчеркнул, что каждый день войны забирает жизни людей.

путин уже неделю не способен выдавить из себя “да” в ответ на предложение тишины - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже завтра, 18 марта, будет ровно неделя, как на столе лежит предложение США о тишине в небе, на море и на фронте, которое игнорирует российский диктатор владимир путин. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

Очень важно, что завтра – уже неделя, как на столе предложение Америки о тишине в небе, на море и на фронте. Это предложение уже давно можно было начать реализовывать. Каждый день в условиях войны – это жизнь людей. Сейчас уже почти неделя, как абсолютно всем в мире – даже тем, кто уже три года не хотел признавать правды, – очевидно, что именно путин продолжает и затягивает эту войну. Именно путин уже неделю не способен выжать из себя "да" в ответ на предложение тишины. Он там рассказывает что угодно, но не то, что хочет услышать сейчас весь мир. Безусловное предложение тишины – фактически сохранение жизней, – чтобы дипломаты могли работать для обеспечения безопасности и надежного мира, – именно это предложение россия игнорирует. Давление нужно, чтобы наконец в москве восприняли, что их войну надо завершать 

- сказал Зеленский.

Напомним

Институт изучения войны (ISW) отмечал, что российский диктатор владимир путин, вероятно, намерен отвлечь внимание от любых переговоров о будущем прекращении огня в Украине и затянуть их.

Так, путин заявлял о готовности к перемирию с Украиной на 30 суток. Однако, по его словам, существуют определенные условия для этого.

Засекреченные отчеты разведки США ставят под сомнение готовность российского диктатора владимира путина прекратить войну против Украины.

Павел Башинский

Павел Башинский

Войнаполитика
Институт изучения войны
Владимир Зеленский
Украина
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