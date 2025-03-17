путин уже неделю не способен выдавить из себя “да” в ответ на предложение тишины - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже завтра, 18 марта, будет ровно неделя, как на столе лежит предложение США о тишине в небе, на море и на фронте, которое игнорирует российский диктатор владимир путин. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

Очень важно, что завтра – уже неделя, как на столе предложение Америки о тишине в небе, на море и на фронте. Это предложение уже давно можно было начать реализовывать. Каждый день в условиях войны – это жизнь людей. Сейчас уже почти неделя, как абсолютно всем в мире – даже тем, кто уже три года не хотел признавать правды, – очевидно, что именно путин продолжает и затягивает эту войну. Именно путин уже неделю не способен выжать из себя "да" в ответ на предложение тишины. Он там рассказывает что угодно, но не то, что хочет услышать сейчас весь мир. Безусловное предложение тишины – фактически сохранение жизней, – чтобы дипломаты могли работать для обеспечения безопасности и надежного мира, – именно это предложение россия игнорирует. Давление нужно, чтобы наконец в москве восприняли, что их войну надо завершать