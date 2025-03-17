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Трамп: буду говорить с путиным завтра утром

Киев • УНН

 • 85417 просмотра

Дональд Трамп заявил о разговоре с путиным для обсуждения завершения войны в Украине, вопроса территорий и ЗАЭС. Разговор запланирован на утро вторника.

Трамп: буду говорить с путиным завтра утром

Президент США Дональд Трамп заявил, что во вторник, 18 марта, утром проведет разговор с российским диктатором владимиром путиным. По его словам, США хочет увидеть, сможет ли положить конец войне между рф и Украиной. Об этом Трамп заявил журналистам на борту Air Force One, сообщает Reuters, передает УНН.

Мы хотим увидеть, сможем ли мы положить конец этой войне. Возможно, сможем, возможно, нет, но я думаю, что у нас есть очень хорошие шансы. Я буду говорить с президентом путиным во вторник. За выходные было сделано много работы 

- сказал Трамп.

Clash Report уточняет, что Трамп заявил, что будет разговаривать с путиным завтра утром.

Он отметил, что планируется обсудить вопросы территорий, а также ЗАЭС.

"Мы уже говорим об этом, разделяя определенные активы", - добавил Трамп.

Напомним

Институт изучения войны (ISW) отмечал, что российский диктатор владимир путин, вероятно, намерен отвлечь внимание от любых переговоров о будущем прекращении огня в Украине и затянуть их.

Так, путин заявлял о готовности к перемирию с Украиной на 30 суток. Однако, по его словам, существуют определенные условия для этого.

Засекреченные отчеты разведки США ставят под сомнение готовность российского диктатора владимира путина прекратить войну против Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже завтра, 18 марта, будет ровно неделя, как на столе лежит предложение США о тишине в небе, на море и на фронте, которое игнорирует российский диктатор владимир путин.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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