Трамп заявил о согласовании элементов мирного соглашения перед разговором с путиным
Киев • УНН
Дональд Трамп заявил о запланированных переговорах с президентом рф по урегулированию войны. По его словам, часть условий соглашения уже согласована, но есть нерешенные вопросы.
Трамп накануне разговора с путиным заявил, что многие элементы по мирному соглашению уже согласованы. Об этом сообщает Президент США Дональд Трамп, передает УНН.
Детали
Глава Америки Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время планирует переговоры с президентом рф по урегулированию войны. По его словам, часть условий возможного соглашения уже согласована, но остается ряд нерешенных вопросов.
Многие элементы окончательного соглашения были согласованы, но еще многое осталось
Президент США также выразил обеспокоенность количеством жертв среди военных, подчеркивая необходимость скорейшего завершения боевых действий. Согласно его оценкам, потери исчисляются тысячами погибших еженедельно.
Гибнут тысячи молодых солдат и других. Каждую неделю гибнет 2500 солдат с обеих сторон, и это должно закончиться СЕЙЧАС
Напомним
Ранее было проинформировано, что Дональд Трамп сообщил о разговоре с путиным для обсуждения завершения войны в Украине, вопроса территорий и ЗАЭС. Разговор запланирован на утро вторника.
Трамп: буду говорить с путиным завтра утром17.03.25, 21:56 • 85417 просмотров