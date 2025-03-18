Трамп заявил о согласовании элементов мирного соглашения перед разговором с путиным

$41.340.03
45.851.22
ukenru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
18:51 • 16738 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

18:32 • 31300 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 66135 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 215578 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 123723 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 392626 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 311480 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 213941 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244315 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255172 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+11°
2.2м/с
62%
Популярные новости

Прекращение огня было нарушено несколько раз - Рубио

4 апреля, 13:26 • 23721 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 46483 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 133158 просмотра

Российская армия атаковала Кривой Рог: что известно

4 апреля, 15:59 • 15698 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 15055 просмотра
публикации

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 133159 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 215578 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 392626 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 254845 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

4 апреля, 05:56 • 311480 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Андрей Ермак

Реджеп Тайип Эрдоган

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

19:44 • 3580 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 15057 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 46486 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 72283 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 57350 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Instagram

ТикТок

Facebook

Туполев Ту-22М

Трамп заявил о согласовании элементов мирного соглашения перед разговором с путиным

Киев • УНН

 • 112717 просмотра

Дональд Трамп заявил о запланированных переговорах с президентом рф по урегулированию войны. По его словам, часть условий соглашения уже согласована, но есть нерешенные вопросы.

Трамп заявил о согласовании элементов мирного соглашения перед разговором с путиным

Трамп накануне разговора с путиным заявил, что многие элементы по мирному соглашению уже согласованы. Об этом сообщает Президент США Дональд Трамп, передает УНН.

Детали

Глава Америки Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время планирует переговоры с президентом рф по урегулированию войны. По его словам, часть условий возможного соглашения уже согласована, но остается ряд нерешенных вопросов. 

Многие элементы окончательного соглашения были согласованы, но еще многое осталось

- сказал Трамп.

Президент США также выразил обеспокоенность количеством жертв среди военных, подчеркивая необходимость скорейшего завершения боевых действий. Согласно его оценкам, потери исчисляются тысячами погибших еженедельно. 

Гибнут тысячи молодых солдат и других. Каждую неделю гибнет 2500 солдат с обеих сторон, и это должно закончиться СЕЙЧАС

- добавил Трамп.

Напомним

Ранее было проинформировано, что Дональд Трамп сообщил о разговоре с путиным для обсуждения завершения войны в Украине, вопроса территорий и ЗАЭС. Разговор запланирован на утро вторника.

Трамп: буду говорить с путиным завтра утром17.03.25, 21:56 • 85417 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Войнаполитика
Дональд Трамп
Соединенные Штаты
Brent
$66.30
Bitcoin
$84,167.70
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,817.77