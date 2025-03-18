путин не подтвердил время разговора с Трампом

президент рф владимир путин прокомментировал заявление пресс-секретаря кремля дмитрия пескова относительно времени запланированного телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщают росСМИ, пишет УНН.

Детали

В частности, как сообщал песков, телефонный разговор российского лидера с президентом США должен состояться 18 марта с 16:00 до 18:00 по местному времени (с 15 по 17 часов по Киеву).

Впрочем, путин не подтвердил эту информацию.

"Не слушайте его (пескова - ред). У него работа такая", - заявил путин.

Выступление путина состоялось незадолго до предварительного времени ожидаемых переговоров с Трампом.

путин, как отмечает Sky News, также воспользовался выступлением, чтобы обвинить союзников Украины в желании "ослабить и сдержать" россию.

Перед телефонным разговором с Трампом путин сказал российским предприятиям не рассчитывать на возобновление полной свободной торговли или движения капитала в случае ослабления санкций.

"Наши конкуренты всегда хотят ослабить и сдержать нас", - сказал он.

"Даже если одна сторона сделает жест и предложит что-то отменить или облегчить, другой способ создать для нас проблемы будет немедленно найден", - сказал путин.

Напомним

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время планирует переговоры с президентом рф по урегулированию войны.

В кремле же прокомментировали это заявление и отметили о том, что телефонный разговор с российским диктатором владимиром путиным состоится в промежутке с 16 по 18 часов по местному времени.