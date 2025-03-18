У кремлі назвали час розмови путіна і Трампа

У кремлі прокоментували заяву президента США Дональда Трампа про те, що телефонна розмова з російським диктатором володимиром путіним відбудеться в проміжку з 16 по 18 годину за місцевим часом (з 15 по 17 годину за Києвом) і що багато тем розмови з путіним уже узгоджено, пише УНН.

Деталі

"Це справді буде з 16 по 18 за московським часом. Справді, були певні обговорення. І Віткофф був у москві, і в Стамбулі були переговори. І раніше була перша телефонна розмова двох президентів. Тому певні розуміння є, безперечно. Але є і велика кількість питань і з подальшою нормалізацією наших двосторонніх відносин, і щодо українського врегулювання. Все це належить обговорити двом президентам", - сказав речник путіна дмитро пєсков, якого цитують росЗМІ.

Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним