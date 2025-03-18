В кремле назвали время разговора путина и Трампа

В кремле прокомментировали заявление президента США Дональда Трампа о том, что телефонный разговор с российским диктатором владимиром путиным состоится в промежутке с 16 по 18 часов по местному времени (с 15 по 17 часов по Киеву) и что многие темы разговора с путиным уже согласованы, пишет УНН.

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"Это действительно будет с 16 по 18 по московскому времени. Действительно, были определенные обсуждения. И Уиткофф был в москве, и в Стамбуле были переговоры. И ранее был первый телефонный разговор двух президентов. Поэтому определенные понимания есть, безусловно. Но есть и большое количество вопросов и с дальнейшей нормализацией наших двусторонних отношений, и по украинскому урегулированию. Все это предстоит обсудить двум президентам", - сказал спикер путина дмитрий песков, которого цитируют росСМИ.

Трамп заявил о согласовании элементов мирного соглашения перед разговором с путиным