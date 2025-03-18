Подоляк спрогнозировал, о чем будут говорить Трамп и путин

$41.340.03
45.851.22
ukenru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
18:51 • 16604 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

18:32 • 30932 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 65928 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 215281 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 123555 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 392484 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 311342 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 213912 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244303 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255164 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+12°
2.2м/с
61%
Популярные новости

Прекращение огня было нарушено несколько раз - Рубио

4 апреля, 13:26 • 23557 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 46276 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 132879 просмотра

Российская армия атаковала Кривой Рог: что известно

4 апреля, 15:59 • 15541 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 14870 просмотра
публикации

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 132919 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 215280 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 392483 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 254735 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

4 апреля, 05:56 • 311340 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Андрей Ермак

Реджеп Тайип Эрдоган

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

19:44 • 3488 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 14897 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 46302 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 72246 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 57319 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Instagram

ТикТок

Facebook

Туполев Ту-22М

Подоляк спрогнозировал, о чем будут говорить Трамп и путин

Киев • УНН

 • 16270 просмотра

Михаил Подоляк рассказал, что Трамп предложит путину 30-дневное перемирие, а путин потребует прекратить поставки оружия Украине.

Подоляк спрогнозировал, о чем будут говорить Трамп и путин

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк спрогнозировал, каким будет разговор между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором владимиром путиным, который уже скоро должен состояться. Он напомнил, речь пойдет лишь о перемирии сроком на 30 дней, а не о мире, пишет УНН со ссылкой на сообщение Подоляка в X.

Давайте поговорим о чем-то простом, инфантильном и глупом — любезно сказал известный российский деятель 

- иронически начал свой пост Подоляк.

Он напомнил, что главной целью Трампа является организовать 30-дневное перемирие между Украиной и россией, однако до мира еще далеко.

Накануне… Есть известное американское предложение ввести "30-дневное перемирие". Это четкий ультиматум перед переговорами, без каких-либо предварительных условий 

- отметил Подоляк.

Он также добавил, что непосредственно переговоры, с дискуссиями и обсуждениями условий, могут начаться лишь после вступления в силу режима прекращения огня. Советник Главы Офиса президента добавил, что пока ни мира, ни перемирия еще нет, а война далека от завершения. 

В рф заявили, что рассматривают проекты по редкоземам с компаниями США18.03.25, 14:58 • 11349 просмотров

И Подоляк также отметил, что со своей стороны российский диктатор путин требует прекратить поставки оружия Украине, подчеркивая, что сама россия будет продолжать наращивать свой потенциал на фронте.

И после этого россия (через кого-то вроде лаврова) просто скажет: "Ну, мы не смогли договориться, поэтому давайте дальше" 

- пояснил намерения российской стороны Подоляк.

При этом путин будет продолжать требовать, чтобы Украине прекратили предоставлять оружие, чтобы она стала еще слабее перед войсками агрессора.

Лицемерная логика? Абсолютно. Но для путина это привычный бизнес. Он открытая книга, и его намерения абсолютно очевидны 

- считает советник главы ОП.

Дополнение

путин прокомментировал заявление пресс-секретаря кремля дмитрия пескова относительно времени запланированного телефонного разговора с Трампом. В частности, как сообщал песков, телефонный разговор российского лидера с президентом США должен состояться 18 марта с 16:00 до 18:00 по местному времени (с 15 по 17 часов по Киеву). Впрочем, путин не подтвердил эту информацию.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время планирует переговоры с президентом рф по урегулированию войны.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

Войнаполитика
Дональд Трамп
Михаил Подоляк
Соединенные Штаты
Украина
Brent
$66.30
Bitcoin
$84,167.70
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,817.77