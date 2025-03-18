Подоляк спрогнозировал, о чем будут говорить Трамп и путин

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк спрогнозировал, каким будет разговор между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором владимиром путиным, который уже скоро должен состояться. Он напомнил, речь пойдет лишь о перемирии сроком на 30 дней, а не о мире, пишет УНН со ссылкой на сообщение Подоляка в X.

Давайте поговорим о чем-то простом, инфантильном и глупом — любезно сказал известный российский деятель - иронически начал свой пост Подоляк.

Он напомнил, что главной целью Трампа является организовать 30-дневное перемирие между Украиной и россией, однако до мира еще далеко.

Накануне… Есть известное американское предложение ввести "30-дневное перемирие". Это четкий ультиматум перед переговорами, без каких-либо предварительных условий - отметил Подоляк.

Он также добавил, что непосредственно переговоры, с дискуссиями и обсуждениями условий, могут начаться лишь после вступления в силу режима прекращения огня. Советник Главы Офиса президента добавил, что пока ни мира, ни перемирия еще нет, а война далека от завершения.

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И Подоляк также отметил, что со своей стороны российский диктатор путин требует прекратить поставки оружия Украине, подчеркивая, что сама россия будет продолжать наращивать свой потенциал на фронте.

И после этого россия (через кого-то вроде лаврова) просто скажет: "Ну, мы не смогли договориться, поэтому давайте дальше" - пояснил намерения российской стороны Подоляк.

При этом путин будет продолжать требовать, чтобы Украине прекратили предоставлять оружие, чтобы она стала еще слабее перед войсками агрессора.

Лицемерная логика? Абсолютно. Но для путина это привычный бизнес. Он открытая книга, и его намерения абсолютно очевидны - считает советник главы ОП.

Дополнение

путин прокомментировал заявление пресс-секретаря кремля дмитрия пескова относительно времени запланированного телефонного разговора с Трампом. В частности, как сообщал песков, телефонный разговор российского лидера с президентом США должен состояться 18 марта с 16:00 до 18:00 по местному времени (с 15 по 17 часов по Киеву). Впрочем, путин не подтвердил эту информацию.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время планирует переговоры с президентом рф по урегулированию войны.