В рф заявили, что рассматривают проекты по редкоземам с компаниями США
Киев • УНН
Российский фонд рассматривает разработку месторождений редкоземельных элементов и предлагает США совместные исследования. рф занимает пятое место в мире по запасам этих металлов.
Российский суверенный фонд благосостояния рассматривает разработку месторождений редкоземельных элементов в стране и хочет сотрудничать с американскими компаниями, заявил во вторник генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Дмитриев, который также был назначен уполномоченным президента владимира путина по вопросам международного экономического сотрудничества, был частью российской переговорной группы на переговорах с представителями США в Саудовской Аравии в феврале, где он сосредотачивался на экономических вопросах.
"Запасы редкоземельных металлов в россии в несколько раз превышают украинские, и мы рассматриваем ряд российских месторождений", - сказал Дмитриев журналистам.
Редкоземельные металлы и другие критически важные металлы, необходимые для высокотехнологичных отраслей, привлекли мировое внимание в последние месяцы благодаря усилиям президента США Дональда Трампа противостоять доминированию Китая в этом секторе.
путин предложил США возможность в рамках будущего экономического соглашения совместно исследовать российские месторождения редкоземельных металлов.
"Мы хотели бы привлечь к этим проектам американские компании, есть значительный интерес, но россия также должна быть заинтересована", - сказал Дмитриев.
Дополнение
По данным Геологической службы США (USGS), россия занимает пятое место в мире по запасам редкоземельных металлов после Китая, Бразилии, Индии и Австралии. USGS оценивает общие запасы россии в 3,8 миллиона метрических тонн.
Российские оценки общих запасов редкоземельных элементов выше.
Согласно данным Минприроды рф, по состоянию на 1 января 2023 года в россии есть запасы 15 редкоземельных металлов общей суммой 28,7 млн тонн. Из них 3,8 млн тонн находятся в разработке или готовы к разработке.