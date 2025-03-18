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У рф заявили, що розглядають проекти по рідкоземах з компаніями США

Київ • УНН

 • 11354 перегляди

Російський фонд розглядає розробку родовищ рідкоземельних елементів та пропонує США спільні дослідження. рф займає п’яте місце в світі за запасами цих металів.

У рф заявили, що розглядають проекти по рідкоземах з компаніями США

Російський суверенний фонд багатства розглядає розробку родовищ рідкоземельних елементів у країні та хоче співпрацювати з американськими компаніями, заявив у вівторок генеральний директор Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ) Кирило Дмитрієв, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Дмитрієв, який також був призначений уповноваженим президента володимира путіна з питань міжнародного економічного співробітництва, був частиною російської переговорної групи на переговорах з представниками США в Саудівській Аравії в лютому, де він зосереджувався на економічних питаннях.

"Запаси рідкоземельних металів у росії в кілька разів перевищують українські, і ми розглядаємо низку російських родовищ", - сказав Дмитрієв журналістам.

Рідкісноземельні метали та інші критично важливі метали, необхідні для високотехнологічних галузей, привернули світову увагу в останні місяці завдяки зусиллям президента США Дональда Трампа протистояти домінуванню Китаю в цьому секторі.

путін запропонував США можливість у межах майбутньої економічної угоди спільно досліджувати російські родовища рідкоземельних металів.

"Ми хотіли б залучити до цих проектів американські компанії, є значний інтерес, але росія також повинна бути зацікавлена", - сказав Дмитрієв.

Доповнення

За даними Геологічної служби США (USGS), росія займає п’яте місце в світі за запасами рідкоземельних металів після Китаю, Бразилії, Індії та Австралії. USGS оцінює загальні запаси росії в 3,8 мільйона метричних тонн.

Російські оцінки загальних запасів рідкоземельних елементів вищі.

Згідно з даними Мінприроди рф, станом на 1 січня 2023 року в росії є запаси 15 рідкоземельних металів загальною сумою 28,7 млн ​​тонн. З них 3,8 млн тонн знаходяться в розробці або готові до розробки.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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