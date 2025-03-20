"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

Президент США Дональд Трамп є чудовим переговорником. Про це, коментуючи для Fox News результати телефонної розмови глави Білого дому з Президентом України Володимиром Зеленським, сказав спецпосланець США в Україні генерал Кіт Келлог, повідомляє УНН.

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Дипломат, зокрема, назвав розмову Трампа та Зеленського "просто чудовою".

Ми на 58-му дні (президентства Трампа - ред.), і президент Трамп уже розмовляє з путіним, з Зеленським. Це термін, коли ви фактично ведете переговори з обох сторін, поки ми не досягнемо повного припинення вогню, що веде вас до мирного договору - зазначив Келлог.

Він повторив слова свого керівника про те, що якби Трамп був президентом, війна росії проти України не розпочалася б.

"І він докладає дуже, дуже багато зусиль, щоб це зробити. І сьогодні був ще один приклад. Команди працюють надзвичайно добре", - резюмував Келлог.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що його розмова з президентом США Дональдом Трампом "була позитивна, дуже змістовна і відверта". За його словами, вони, зокрема, говорили про перший крок до припинення вогню, ситуацію на полі бою і наслідки російських ударів.

Раніше Трамп заявив, що завершив розмову із президентом України Володимиром Зеленським. За його словами, вона тривала годину і була "дуже хорошою".

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