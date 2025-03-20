Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Минуло два місяці з моменту повернення президента США Дональда Трампа до Білого дому, і його дії вже впливають на міжнародну політику. Особливо пильно за його кроками стежать в Україні, адже рішення нового президента США можуть кардинально змінити формат американської підтримки в боротьбі проти агресії росії.

Питання військової допомоги, санкційного тиску на кремль та трансатлантичної єдності тепер перебувають у стані невизначеності. Водночас, попри побоювання щодо можливої зміни курсу Вашингтона, в Києві та Європі намагаються знайти шляхи для збереження стратегічного партнерства із США. Як перші два місяці президентства Трампа вплинули на ситуацію в Україні – розглянемо у матеріалі УНН.

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Традиційно кожен президент США після виборів переживає так званий "медовий місяць" – період, коли громадяни загалом задоволені його роботою. За даними опитування Gallup, рейтинг схвалення Трампа на початку другого терміну становить 45%, що навіть трохи вище, ніж у його перший президентський строк.

Водночас, за даними опитування Київського міжнародного інституту соціології, станом на кінець грудня 2024 року, 45% українців вважали, що перемога Дональда Трампа наближає мир. Утім, 15% з них вважали, що мир стає значно ближчим, а решта 30% говорили, що мир стає лише трохи ближчим.

У тому, що за таких обставин мир не настане швидше відповіли 14%. А решта 40% вважають, що перемога Трампа ніяк не вплине на ситуацію в Україні.

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Міжнародна реакція

Президент України Володимир Зеленський заявляв про те, що з адміністрацією новообраного президента США Дональда Трампа війна між росією та Україною завершиться швидше.

Для нас дуже важливий справедливий мир, щоби не було відчуття, що ми втратили найкращих заради несправедливості, яку вам нав'язали. Війна закінчиться, але точної дати немає. Безумовно, з політикою цієї команди, яка зараз очолить Білий дім, війна закінчиться швидше. Це їхній підхід, їхня обіцянка своєму суспільству, і для них це також дуже важливо - додав Зеленський.

Президент Польщі Анджей Дуда висловив думку, що Трамп не відмовиться від підтримки України, оскільки добре усвідомлює, скільки США інвестували в неї за останні роки.

"Коли мої колеги висловлюють побоювання щодо того, що Трамп робитиме в Україні, я посміхаюся і кажу: спробуйте забрати у Трампа те, що він вважає своїм", – заявив Дуда в інтерв’ю швейцарському виданню Neue Zuercher Zeitung.

Водночас прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон визнав, що існує ризик зменшення зобов’язань США перед Україною.

"Ми беремо до уваги той факт, що США наразі є найбільшою державою, що надає військову допомогу Україні. Ми цінуємо це, ми вдячні за це, ми не сприймаємо це як належне. Ми зробимо все можливе, щоб підкреслити нашу волю підтримувати трансатлантичні зобов’язання", – відзначив очільник уряду Швеції .

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Перші рішення та укази: з чого почав Трамп

20 січня Дональд Трамп офіційно вступив на посаду президента США та одразу ж підписав низку перших указів у Президентському кабінеті в Капітолії.

Як повідомляло CBS News, перший документ, який підписав Трамп, стосувався призначень на рівні Кабінету міністрів, а другий – 47 кадрових рішень для нижчих посад. Також були затверджені виконувачі обов’язків голів відомств і члени різних комісій.

Окрім кадрових рішень, Трамп підписав указ про підняття державних прапорів після їхнього приспущення на знак вшанування пам’яті 39-го президента США Джиммі Картера, який нещодавно помер.

Ці перші рішення демонструють прагнення адміністрації Трампа швидко заповнити ключові державні посади та віддати данину поваги одному з колишніх лідерів країни.

Як повідомляв Білий дім, за перших 50 днів на посаді Трамп не лише ухвалював рішення, але й скасовував те, що робив його попередник. Так, він скасував усі "прокитайські та антиамериканські енергетичні постанови адміністрації Байдена, які знищували робочі місця". Також Трамп "поклав край зловживанням адміністрації Байдена схемою умовно-дострокового звільнення нелегальних іммігрантів".

Україні присвятили 16 пункт у списку "досягнень". Його назвали: "Президент Трамп прагне миру в усьому світі".

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Гучні заяви про завершення війни в Україні

На другий термін свого президента Трамп взяв на себе дещо миротворчу роль. Зокрема, під час передвиборчої кампанії він стверджував, що війна в Україні може бути припинена вже за добу. Також, від нього неодноразово звучала заява, що якби він був президентом — цієї війни і не було б.

"Я хочу, щоб усі перестали вмирати. Вони вмирають, росіяни та українці. Я хочу, щоб це припинилося", — зазначив Трамп.

Однак, потім президент США заявив, що сподівається на завершення війни за шість місяців.

Згодом він пояснив, що його попередня заява про 24 години була сказана з сарказмом. "Я був трохи саркастичним, коли сказав, що так і буде. Насправді я мав на увазі, що хочу врегулювати ситуацію, і я думаю, що мені це вдасться", — додав він.

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Суперечка в Овальному кабінеті

Однією з найгучніших подій перших двох місяців президентства Дональда Трампа стала напружена розмова між ним та Президентом України Володимиром Зеленським. Під час зустрічі в Овальному кабінеті сторони обговорювали гарантії безпеки для України та подальшу військову допомогу, але дискусія швидко переросла у гостру перепалку.

"З війною всі мають проблеми...Ви маєте океан, океан вас відгороджує, але ви відчуєте,"- сказав Зеленський після чого Трамп рознервувався й перебив Зеленського.

Розмова перейшла на високі тональності. Зокрема, президент США відповів Зеленському, заявивши: "Не кажіть нам, що ми відчуватимемо. Ми намагаємося розв'язати вашу проблему. Не треба нам накидати свої позиції. Ви не маєте права нам диктувати те, що ми будемо відчувати...Нам буде чудово, ми будемо сильні, ми будемо потужні. Ви в не дуже вигідній позиції, ви в не належних умовах, ви не маєте на руках потрібних карт. Ви виявляєте неповагу до нашої країни".

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До суперечки долучився віцепрезидент США Джей Ді Венс та звернувся до Зеленського: "Ви не можете нам вказувати, що нам робити...Президент США намагається врятувати вашу країну".

Також Трамп Трамп наголосив, що США вже надали значну фінансову та військову допомогу Україні.

Згодом, як заявив заявив спеціальний представник президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф, Зеленський вибачився перед Трампом через цю ситуацію.

"Зеленський надіслав листа президенту. Він вибачився за весь цей інцидент, який стався в Овальному кабінеті. Я думаю, що це був важливий крок, і було багато дискусій між нашими командами та українцями і європейцями, які також мають відношення до цієї дискусії. І я хотів би охарактеризувати це як прогрес, і тому я сподіваюся, що буде досягнута угода",- сказав Віткофф.

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Трамп в свою чергу прокоментував ситуацію, зазначивши, що його адміністрація намагалася змусити Україну ухвалювати "правильні рішення" задля досягнення миру.

"Там гине багато людей, і ми повинні були змусити Україну вчинити правильно. Це була непроста ситуація. Ви мали змогу побачити невелику сцену в Овальному кабінеті. Але я думаю, що зараз вони роблять правильні речі, і ми намагаємося укласти мирну угоду. Ми хочемо отримати припинення вогню, а потім - мирну угоду", - заявив Трамп.

Допомога Україні: скорочення та невизначеність

Військовий експерт Олег Жданов в коментарі журналісту УНН наголосив, на тому, що усі побоювання стосовно політики Трампа по поверненню на посаду здійснилася. Зокрема, за його словами, президент США повністю працює на адміністрацію путіна та самого президента-диктатора.

Він робить все, щоб путіну було добре і щоб він був задоволений - говорить Жданов.

Крім того, експерт додав, що у бюджеті США на 2025 рік немає закладених коштів на допомогу Україні. Ба більше, за його словами, Трамп намагається чинити тиск на Київ, використовуючи припинення підтримки як важіль впливу.

Ми зараз доотримуємо те, що нам ще видавав Байден. І все, зараз на цьому допомога закінчується. Там залишаються ще довгострокові контракти до кінця 2026 року. Щоправда, це такі дуже маленькі обсяги, тому що там виробництва випускають продукцію і ми її отримуємо у вигляді техніки і озброєння. Це не величезні обсяги постачання - пояснив експерт.

"Ну, а з політичної точки зору, бачите, Трамп робить все, щоб Україна капітулювала перед російською федерацією. На жаль, він нас проміняв на Близький Схід і сьогодні вони вирішують проблеми Ізраїлю за рахунок того, що путіну Україна, а Ізраїлю - Палестина", - додав Жданов.

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Вплив на світову економіку

УНН поспілкувався з виконавчим директором Економічного дискусійного клубу Олегом Пендзином, який також зазначив, що економічна ситуація в Україні залишається стабільною завдяки рішенням, ухваленим до президентства Трампа. Пендзин зазначає, що фінансова підтримка з боку G7, розміром $50 мільярдів дозволяє Україні впевнено почуватися у 2025 році.

Але ми маємо абсолютно тверезо розуміти, що в 2026 році абсолютно незрозуміло, що буде далі. Яка буде подушка фінансова, чи буде вона взагалі, чи хтось годен буде щось ще Україні надати. Тобто питань є дуже багато -зазначив Пендзин.

"А так в цілому, я думаю, що світ з приходом Трампа в Овальний кабінет дуже сильно напрягся. І це видно і по курсу акцій найбільших американських корпорацій, і по динаміці курсу долара, який впав. Це видно і по торгівельних війнах, які розпочалися між Канадою, США і Мексикою. Тому світ на сьогоднішній момент напередодні надзвичайно великих змін", - додав Пендзин.

Голова "Інституту Американістики" Владислав Фарапонов розповів УНН, що вважає, що наразі риторика Трампа нагадує його першу каденцію.

"Насамперед це викликано роботою на внутрішнього користувача на внутрішню аудиторію. Тому я би сказав, що насправді, складно сьогодні оцінити роботу адміністрації Трампа у процесі, але у внутрішній політиці однозначно є такі контроверсійні рішення, які ще незрозуміло, яким чином завершується. Я маю на увазі, лліквідація USAID або закриття "Радіо Свобода", "Голосу Америки", створення Міністерства Dodge, звʼязки з москвою викликають занепокоєння", - пояснив експерт.

Фарапонов додав, що Трамп наразі намагається утримати ключових людей в адміністрації, що свідчить про його обережний підхід до внутрішньополітичних розкладів.

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