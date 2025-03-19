Білий дім: Трамп та Зеленський продовжуватимуть працювати разом, щоб припинити війну

Лідери України та Америки продовжуватимуть працювати разом, щоб припинити війну. Про це заявила прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт під час брифінгу, та зазначила, що сьогоднішня розмова Дональда Трампа та Володимира Зеленського була фантастична, передає УНН.

Повторю, те, що сказав президент після розмови з Зеленським. Він назвав їх розмову дуже плідною. Дискусія ґрунтувалася на тому про, що говорили вчора з путіним. Президент намагався привести рф та Україну до спільного знаменника з приводу їх вимог та потреб - сказала Лівітт.

За її словами, сьогодні Трамп та Зеленський мали фантастичну телефонну розмову.

Президент Зеленський подякував президенту Трампу за продуктивний початок роботи української та американської команд…Представники обох націй сильно просунулися у питанні припинення війни. Лідери України та Америки продовжуватимуть працювати разом, щоб припинити цю війну. Довготривалий мир під лідерством Трампа може бути досягнутий…Продовжується робота над тим, щоб привести процес до припинення вогню…Будуть опрацьовані технічні питання для того, щоб (було – ред.) припинення вогню - заявила Лівітт.

Доповнення

Під час телефонної розмови Трамп і путін наголосили на необхідності миру в Україні, припинення вогню та покращення відносин між США та росією. Вони домовилися про переговори щодо енергетичного перемир'я.

США і росія проведуть переговори щодо деталей припинення вогню в Україні в неділю, 23 березня, в Саудівській Аравії.

Джерела УНН повідомляли, що зустріч української та американської делегацій планується в Саудівській Аравії орієнтовно в кінці тижня.

15 березня Президент України утворив делегацію для взаємодії з міжнародними партнерами України з метою забезпечення переговорного процесу щодо досягнення справедливого миру та затвердив її склад, яку очолює керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.