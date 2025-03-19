Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело
Київ • УНН
Делегації України та США планують зустрітися в Саудівській Аравії для обговорення режиму тиші в небі, на морі та на фронті. На зустрічі обговорять часткове припинення вогню і безпеку судноплавства.
Зустріч української та американської делегацій планується в Саудівській Аравії орієнтовно в кінці тижня. Про це журналісту УНН повідомили власні джерела.
Співрозмовник повідомив, що делегація України та США на зустрічах планують узгоджувати деталі режиму тиші в небі, на морі, а також, як можна досягти тиші на фронті.
Зустріч делегацій планується в Саудівській Аравії орієнтовно в кінці тижня
Доповнення
15 березня Президент України утворив делегацію для взаємодії з міжнародними партнерами України з метою забезпечення переговорного процесу щодо досягнення справедливого миру та затвердив її склад, яку очолює керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що на наступній зустрічі в Саудівській Аравії буде обговорюватись часткове припинення вогню і безпеку судноплавства.
Голови Офісу Президента Михайло Подоляк заявляв, що Україна не планує брати участь у переговорах США та росії в неділю у Саудівській Аравії.
США і росія проведуть переговори щодо деталей припинення вогню в Україні в неділю, 23 березня, в Саудівській Аравії.
18 березня Президент США Дональд Трамп і російський диктатор володимир путін погодилися, що рух до миру почнеться з енергетичного та інфраструктурного припинення вогню. Також будуть проведені технічні переговори щодо впровадження морського перемир'я в Чорному морі. Як зазначили у Білому домі, "ці переговори почнуться негайно на Близькому Сході".