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Встреча делегаций Украины и США планируется ориентировочно в конце недели – источник

Киев • УНН

 • 186669 просмотра

Делегации Украины и США планируют встретиться в Саудовской Аравии для обсуждения режима тишины в небе, на море и на фронте. На встрече обсудят частичное прекращение огня и безопасность судоходства.

Встреча делегаций Украины и США планируется ориентировочно в конце недели – источник

Встреча украинской и американской делегаций планируется в Саудовской Аравии ориентировочно в конце недели. Об этом журналисту УНН сообщили собственные источники.

Собеседник сообщил, что делегация Украины и США на встречах планируют согласовывать детали режима тишины в небе, на море, а также, как можно достичь тишины на фронте.

Встреча делегаций планируется в Саудовской Аравии ориентировочно в конце недели

- сообщил источник.

Дополнение

15 марта Президент Украины образовал делегацию для взаимодействия с международными партнерами Украины с целью обеспечения переговорного процесса по достижению справедливого мира и утвердил ее состав, которую возглавляет руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на следующей встрече в Саудовской Аравии будет обсуждаться частичное прекращение огня и безопасность судоходства.

Головы Офиса Президента Михаил Подоляк заявлял, что Украина не планирует участвовать в переговорах США и россии в воскресенье в Саудовской Аравии.

США и россия проведут переговоры по деталям прекращения огня в Украине в воскресенье, 23 марта, в Саудовской Аравии.

18 марта Президент США Дональд Трамп и российский диктатор владимир путин согласились, что движение к миру начнется с энергетического и инфраструктурного прекращения огня. Также будут проведены технические переговоры по внедрению морского перемирия в Черном море. Как отметили в Белом доме, "эти переговоры начнутся немедленно на Ближнем Востоке".

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
Дональд Трамп
Андрей Ермак
Саудовская Аравия
Владимир Зеленский
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