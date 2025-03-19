Встреча делегаций Украины и США планируется ориентировочно в конце недели – источник
Киев • УНН
Делегации Украины и США планируют встретиться в Саудовской Аравии для обсуждения режима тишины в небе, на море и на фронте. На встрече обсудят частичное прекращение огня и безопасность судоходства.
Встреча украинской и американской делегаций планируется в Саудовской Аравии ориентировочно в конце недели. Об этом журналисту УНН сообщили собственные источники.
Собеседник сообщил, что делегация Украины и США на встречах планируют согласовывать детали режима тишины в небе, на море, а также, как можно достичь тишины на фронте.
Встреча делегаций планируется в Саудовской Аравии ориентировочно в конце недели
Дополнение
15 марта Президент Украины образовал делегацию для взаимодействия с международными партнерами Украины с целью обеспечения переговорного процесса по достижению справедливого мира и утвердил ее состав, которую возглавляет руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на следующей встрече в Саудовской Аравии будет обсуждаться частичное прекращение огня и безопасность судоходства.
Головы Офиса Президента Михаил Подоляк заявлял, что Украина не планирует участвовать в переговорах США и россии в воскресенье в Саудовской Аравии.
США и россия проведут переговоры по деталям прекращения огня в Украине в воскресенье, 23 марта, в Саудовской Аравии.
18 марта Президент США Дональд Трамп и российский диктатор владимир путин согласились, что движение к миру начнется с энергетического и инфраструктурного прекращения огня. Также будут проведены технические переговоры по внедрению морского перемирия в Черном море. Как отметили в Белом доме, "эти переговоры начнутся немедленно на Ближнем Востоке".