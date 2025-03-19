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Белый дом: Трамп и Зеленский будут продолжать работать вместе, чтобы прекратить войну

Киев • УНН

 • 17000 просмотра

Лидеры Украины и США продолжат сотрудничество ради мира. Трамп назвал разговор с Зеленским плодотворным, обсудив потребности обеих стран и возможности переговоров.

Белый дом: Трамп и Зеленский будут продолжать работать вместе, чтобы прекратить войну

Лидеры Украины и Америки будут продолжать работать вместе, чтобы прекратить войну. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт во время брифинга, и отметила, что сегодняшний разговор Дональда Трампа и Владимира Зеленского  был фантастический, передает УНН.

Повторю, то, что сказал президент после разговора с Зеленским. Он назвал их разговор очень плодотворным. Дискуссия основывалась на том, о чем говорили вчера с путиным. Президент пытался привести рф и Украину к общему знаменателю по поводу их требований и потребностей 

- сказала Ливитт.

По ее словам, сегодня Трамп и Зеленский имели фантастический телефонный разговор.

Президент Зеленский поблагодарил президента Трампа за продуктивное начало работы украинской и американской команд…Представители обеих наций сильно продвинулись в вопросе прекращения войны. Лидеры Украины и Америки будут продолжать работать вместе, чтобы прекратить эту войну. Долговременный мир под лидерством Трампа может быть достигнут…Продолжается работа над тем, чтобы  привести процесс к прекращению огня…Будут проработаны технические вопросы для того, чтобы (было – ред.) прекращение огня 

- заявила Ливитт.

Дополнение

Во время телефонного разговора Трамп и путин подчеркнули на необходимости мира в Украине, прекращения огня и улучшения отношений между США и россией. Они договорились о переговорах по энергетическому перемирию. 

США и россия проведут переговоры по деталям прекращения огня в Украине в воскресенье, 23 марта, в Саудовской Аравии.

Источники УНН сообщали, что встреча украинской и американской делегаций планируется  в Саудовской Аравии ориентировочно в конце недели.

15 марта Президент Украины создал делегацию для взаимодействия с международными партнерами Украины с целью обеспечения переговорного процесса по достижению справедливого мира и утвердил ее состав, которую возглавляет руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
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