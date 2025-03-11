"Перемоги не припиняються": Білий дім оприлюднив 50 досягнень Трампа за перші 50 днів його президентства

У понеділок, 10 березня, було 50 днів, відколи у Сполучених Штатах Америки розпочався другий термін президентства Дональда Трампа. Адміністрація американського лідера підбила підсумки його досягнень за цей час. Про це інформує УНН із посиланням на сайт Білого дому.

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Там перерахували 50 рішень Дональда Трампа, назвавши їх "перемогами американського народу".

Дональд Трамп відзначає 50 днів на посаді і вже зарекомендував себе як найпослідовніший президент нашого часу. Перемоги ніколи не припиняються – і президент Трамп тільки починає - йдеться у дописі.

На перших місцях опинилися найбільші досягнення, такі як боротьба з нелегальними мігрантами на кордоні з Мексикою та Канадою, затримання та депортація злочинців-нелегалів, а також боротьба із трафіком фентанілу.

Окремо відзначили митну політику Трампа. Зазначається, що вона "вирівнює ігрове поле для американських робітників".

Президент Трамп забезпечив мільярди доларів нових інвестицій у США та повертає виробництво в Америку - повідомляє Білий дім.

Згадали в адміністрації і про повернення американських громадян.

Президент Трамп домігся звільнення шести американських заручників у Венесуелі , двох американців в Афганістані , громадянина США та Ізраїлю, який перебував у полоні у ХАМАС , вчителя з Пенсільванії, що перебував у російському полоні , і громадянина США в Білорусі - в результаті чого загальне число досягло 11 - пише Білий дім.

За перших 50 днів на посаді Трамп не лише ухвалював рішення, але й скасовував те, що робив його попередник. Так, він скасував усі "прокитайські та антиамериканські енергетичні постанови адміністрації Байдена, які знищували робочі місця". Також Трамп "поклав край зловживанням адміністрації Байдена схемою умовно-дострокового звільнення нелегальних іммігрантів".

Україні присвятили 16 пункт у списку "досягнень". Його назвали: "Президент Трамп прагне миру в усьому світі".

Президент Трамп посадив росію та Україну за стіл переговорів через історичні мирні переговори в Саудівській Аравії з метою досягнення миру - зауважиди в адміністрації президента.

Крім того, зазначається, що за цей короткий період часу глава держави поклав край марнотратству, шахрайству та зловживанням в уряді. Тут йдеться про діяльність Департаменту ефективності уряду США (DOGE) Ілона Маска.

Президент Трамп зупинив марнотратство, шахрайство та зловживання в Агентстві США з міжнародного розвитку (USAID), гарантуючи, що платники податків більше не будуть змушені фінансувати улюблені проекти закоренілих бюрократів, такі як зміна статі в Гватемалі - сказано в повідомленні.

В Білому домі наголосили, що Трамп робить життя доступнішим для звичайних американців, реформує федеральну бюрократію та освіту, довів набір військових до найвищого рівня за останні десятиліття, завершив війну з криптовалютами та відновив будівництво прикордонної стіни.

Нагадаємо

Станом на 20 січня мільярдери, які були присутні на інавгурації Дональда Трампа, включаючи Ілона Маска, Джеффа Безоса та Марка Цукерберга, розбагатіли за рахунок бурхливих фондових ринків. Однак через сім тижнів ці мільярдери втратили 210 мільярдів доларів, а індекс S&P 500 втратив майже 7% з моменту вступу Трампа на посаду.

Трамп відсвяткував інавгурацію на трьох балах з танцями та зірковими гостями