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"Победы не прекращаются": Белый дом обнародовал 50 достижений Трампа за первые 50 дней его президентства

Киев • УНН

 • 27004 просмотра

Администрация Трампа опубликовала список из 50 достижений президента за первые 50 дней его второго срока. Среди них борьба с нелегальной миграцией, возвращение производства в США и "мирные переговоры" между Украиной и россией.

"Победы не прекращаются": Белый дом обнародовал 50 достижений Трампа за первые 50 дней его президентства

В понедельник, 10 марта, прошло 50 дней с тех пор, как в Соединенных Штатах Америки начался второй срок президентства Дональда Трампа. Администрация американского лидера подбила итоги его достижений за это время. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Белого дома.  

Детали

Там перечислили 50 решений Дональда Трампа, назвав их "победами американского народа". 

Дональд Трамп отмечает 50 дней на посту и уже зарекомендовал себя как самый последовательный президент нашего времени. Победы никогда не прекращаются – и президент Трамп только начинает

- говорится в посте.

На первых местах оказались крупнейшие достижения, такие как борьба с нелегальными мигрантами на границе с Мексикой и Канадой, задержание и депортация преступников-нелегалов, а также борьба с трафиком фентанила.

Отдельно отметили таможенную политику Трампа. Указывается, что она "выравнивает игровое поле для американских рабочих".

Президент Трамп обеспечил миллиарды долларов новых инвестиций в США и возвращает производство в Америку

- сообщает Белый дом. 

Упомянули в администрации и о возвращении американских граждан.

Президент Трамп добился освобождения шести американских заложников в Венесуэле, двух американцев в Афганистане, гражданина США и Израиля, который находился в плену у ХАМАС, учителя из Пенсильвании, который находился в российском плену, и гражданина США в Беларуси - в результате чего общее число достигло 11

- пишет Белый дом.

За первых 50 дней на посту Трамп не только принимал решения, но и отменял то, что делал его предшественник. Так, он отменил все "прокитайские и антиамериканские энергетические постановления администрации Байдена, которые уничтожали рабочие места". Также Трамп "положил конец злоупотреблениям администрации Байдена схемой условно-досрочного освобождения нелегальных иммигрантов".

Украине посвятили 16 пункт в списке "достижений". Его назвали: "Президент Трамп стремится к миру во всем мире".

Президент Трамп посадил россию и Украину за стол переговоров через исторические мирные переговоры в Саудовской Аравии с целью достижения мира

- отметили в администрации президента.

Кроме того, отмечается, что за этот короткий период времени глава государства положил конец расточительству, мошенничеству и злоупотреблениям в правительстве. Здесь речь идет о деятельности Департамента эффективности правительства США (DOGE) Илона Маска.

Президент Трамп остановил расточительство, мошенничество и злоупотребления в Агентстве США по международному развитию (USAID), гарантируя, что налогоплательщики больше не будут вынуждены финансировать любимые проекты закоренелых бюрократов, такие как смена пола в Гватемале

- сказано в сообщении.

В Белом доме подчеркнули, что Трамп делает жизнь доступнее для обычных американцев, реформирует федеральную бюрократию и образование, довел набор военных до высшего уровня за последние десятилетия, завершил войну с криптовалютами и восстановил строительство пограничной стены.

Напоминаем

Состоянием на 20 января миллиардеры, которые были присутствовали на инаугурации Дональда Трампа, включая Илона Маска, Джеффа Безоса и Марка Цукерберга, разбогатели за счет бурных фондовых рынков. Однако через семь недель эти миллиардеры потеряли 210 миллиардов долларов, а индекс S&P 500 потерял почти 7% с момента вступления Трампа на пост. 

Трамп отпраздновал инаугурацию на трех балах с танцами и звездными гостями21.01.25, 10:57 • 158599 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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